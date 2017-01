Arrancan ensayos del Viacrucis

Aunque faltan casi tres meses para la llegada de la Semana Santa, miembros de la parroquia de Santa María de la Montaña comenzaron ayer los ensayos para ofrecer a la comunidad la representación del tradicional viacrucis que lleva el mismo nombre.La escenificación se realiza cada año en el Viernes Santo, pero, como adquiere grandes dimensiones, quienes participan en ella empiezan a aprenderse los diálogos y las escenas con gran tiempo de antelación.Este año, la Semana Santa iniciará con el Domingo de Ramos el 9 de abril y concluirá el 16, día en que se celebrará el Domingo de Resurrección o Pascua, de modo que la representación masiva será el 14.Evelyn Jazmín Ramírez Cardía, coordinadora de la actividad, explicó que, aun cuando ese conjunto de celebraciones se halla lejos, los participantes necesitan prepararse desde meses antes porque los diálogos son extensos y, además, debido a que los papeles pueden cambiar a medida que se acerca la fecha.“Estamos muy agradecidos con todas esas personas que han venido apoyando este Viacrucis desde hace más de 13 años”, dijo. “Agradecemos mucho que nos estén siguiendo y esperamos que nos sigan apoyando. Esto no es una actuación, estamos representando lo que vivió Jesús”.Este domingo, al menos veinte personas practicaban hacia las 11 de la mañana, afuera de la parroquia de Santa María, las líneas que deberán cuando llegue la ocasión.De acuerdo con los organizadores, quienes no detallaron qué ruta seguirá la caminata rumbo al cerro porque ésta no ha sido definida, esta vez se integran cinco nuevos participantes, entre ellos el que interpretará el papel de Jesús.La representación de este personaje ha sido encomendada a Alberto Rubio, un estudiante universitario que por primera vez cumplirá este encargo.Marisela Arellano, otra de las coordinadoras del viacrucis, indicó que este es un buen momento para que quienes deseen integrarse al equipo para participar en la actividad lo hagan.Los interesados deben presentarse los domingos a las 10 de la mañana en la parroquia, que está ubicada en la calle Lorenzo Ávalos 8926 de la colonia Santa María de la Montaña, pero también pueden comunicarse a los teléfonos (656) 208-0952 y (656) 208-0953 para pedir más información.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.