Reclaman periodistas de Norte a Corral derroche por Cambio 16

El periódico Norte de Ciudad Juárez publicó ayer un desplegado donde sus periodistas demandan al gobernador Javier Corral Jurado que les garantice el derecho a la información y de la libertad de expresión; además, le reclaman el “derroche de dinero de los chihuahuenses” con la impresión de su semanario Cambio 16, a través del cual aseguran “pretende solo ensalzar la imagen del gobierno”.Los periodistas de ese matutino -que versiones aseguran que dejará de circular a diario para mantener solo su plataforma digital y un impreso semanal- señalan que la publicación del periódico semanal del Gobierno del Estado monopoliza la información y va en contra de lo que Corral criticó a su antecesor César Duarte Jáquez, así como de su compromiso de rechazar el culto a la personalidad.En el desplegado externan su apoyo a la propuesta estatal de controlar el gasto en publicidad, pero cuestionan ¿dónde está la austeridad que se pregona cuando al final del sexenio el gasto por Cambio 16 rebasará los 100 millones de pesos, sin contar la distribución, equipo tecnológico y recursos humanos con que se elabora, todo a cargo del estado?.Sobre esto, Antonio Pinedo, director de Comunicación Social del Estado, aseguró que no hay derroche de recursos con la edición de Cambio 16. Dijo que éste se imprime en los talleres del periódico El Imparcial de Hermosillo, donde cobran 1.05 pesos por ejemplar.También se ha impreso en El Diario de Juárez y Norte de Juárez, pero allá es más barato, 1.11 pesos y 1 pesos, respectivamente, que en estos periódicos, dijo Pinedo, sin precisar el tiraje actual. La primera edición, el 21 de noviembre, fue de 150 mil unidades, según datos oficiales.Además, señalo que el rotativo estatal – que cuenta también con una edición digital- no compite con nadie, porque es un periódico que se distribuye en zonas donde no llegan los medios impresos como la sierra y la periferia.Se mostró sorprendido por este reclamo, porque mencionó que en esta administración hay transparencia y nunca ha pedido parar una nota a ningún periodista o medio, ni se ha quejado del manejo de la información.Es falso que se niegue el acceso a la información y como ejemplo citó que hace unas semanas, la redacción en pleno Norte sostuvo una entrevista con el gobernador, afirmó el funcionario.Los periodistas de Norte denuncian que cumplidos los primeros 100 días de la administración estatal observan que se privilegia con información a medios nacionales, como los espacios noticiosos de la empresa Televisa y otros, donde laboran amigos del gobernador, entre quienes señalan a Carmen Aristegui.Aseguran que en contraste a los reporteros del estado se les relega de manera arbitraria “al negarnos en decenas de ocasiones entrevistas de funcionarios o datos que se solicitan a diferentes dependencias…”.“Nos preguntamos: ¿estamos ante una política de simulación”, afirman los 37 firmantes, entre reporteros, fotógrafos, columnistas y editores, del documento dirigido a la opinión pública donde aseguran que “los periodistas de Norte de Juárez navegamos en aguas difíciles”.Aseguran que los reporteros de Norte han sacado a la luz pública contenidos que exhibieron los excesos del régimen anterior que incluso sirvieron de base al discurso de campaña del ahora gobernador.Reclaman respeto a su labor, así como los señalamientos y acusaciones generalizadas a los periodistas en el sentido de que fueron favorecidos por el gobierno anterior porque con eso se lastima a quienes desarrollan este oficio en condiciones de inseguridad y bajo acoso de grupos de poder.

