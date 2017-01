Sepultan a víctima de explosión

Cargando

La tristeza y la desesperación que vive Isabel Sánchez Rodríguez son visibles, desconoce qué hará para sacar adelante a sus dos hijos, luego de la muerte de Mario Alberto Mendoza, su esposo.Él perdió la vida el pasado martes luego de haber resultado con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, por una explosión que se generó en su hogar. Ayer fue sepultado en el panteón San Rafael.Mario Alberto era el único sostén económico de la familia, conformada por Isabel y sus dos hijos de cuatro y siete años de edad.“Él trabajaba como mecánico todo el día porque quería que me dedicara a los niños y a la casa. Ahora no sé cómo le voy hacer para mantenerlos”, expresó.El hecho se registró el pasado 12 enero en la colonia 12 de Julio al sur de la ciudad, en donde también resultaron lesionados dos bomberos y tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Con base en los reportes que emitió el Departamento de Protección Civil, todo comenzó con la fuga de gas en donde intervino un par de bomberos pero el estallido se originó por una chispa ocasionada cuando encendieron la luz.Isabel relató que todavía ronda en su mente la imagen de Mario Alberto envuelto en llamas y del dolor que él vivió los 12 días que luchó por su vida.Dijo que desde que ocurrió el accidente ha observado una actitud diferente en los menores.“Ya no me hacen caso, hacen cosas para llamar la atención, el niño grande no llora, me preguntan que dónde está su papá y pues no sé ni qué decirles”, expresó la madre de familia, mientras arreglaba los últimos detalles del entierro.Refirió que a partir de mañana los tres empezarán a recibir atención psicológica, ya que el hecho generó un fuerte impacto en toda la familia.Luego de este hecho la vivienda de Isabel quedó totalmente destruida y el techo está a punto de caer, dijo.“Unas personas tuvieron que poner una vigas para sostener el techo, está a nada de caerse”, describió la madre de familia.La vivienda en color blanco quedó cubierta de las marcas que dejó el humo luego del incendio. Comentó que por el momento ella y sus hijos han pasado las noches en casa de sus suegros.“No sé si pueda regresar, sería como recordar cada día lo que nos pasó, yo nada más me acerco y recuerdo a Mario quemándose”, mencionó Isabel.Dijo que hay grandes probabilidades de tener que derribar la casa porque tiene graves daños en la infraestructura.“Hay que hacerle muchos arreglos para poder volver habitarla y la verdad ahorita no tengo ni dinero para empezar”, manifestó.Aunque ha recibido el apoyo de sus familiares, autoridades municipales y de vecinos, afirma que debe de empezar de cero y buscará un empleo para poder sacar adelante a sus hijos.“Será muy duro para los tres pero tenemos que salir de esto, me siento mal que mis hijos me den ánimos a mí en lugar de yo a ellos”, dijo.