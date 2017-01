Temen que crisis con EU golpee la lucha antinarco

Las diferencias actuales entre México y Estados Unidos desataron el temor de que se dificulten las operaciones conjuntas de ambos países contra el narcotráfico y que se detengan los apoyos que recibidos a través de la Iniciativa Mérida.“De cancelarse la Iniciativa, habría una afectación directa en la coordinación interagencias, porque hay operaciones que se realizan en territorio mexicano a partir de alertas hechas por Estados Unidos, con herramientas donadas”, señalan fuentes federales citadas por el periódico Reforma.Aunque el fiscal general en el estado, César Augusto Peniche Espejel, se muestra más optimista y considera que la crisis generada por el nuevo Gobierno de EU con México no golpeará la lucha antinarco ni las metas trazadas para Chihuahua.Las fuentes federales consultadas por Reforma –que hablaron bajo condición de anonimato– advierten que el escenario actual puede generar un deterioro en el apoyo logístico e intercambio de información entre las agencias de seguridad e inteligencia de ambos países, lo que afectaría, por ejemplo, tareas conjuntas de intercepción de drogas en la frontera común.A la fecha, el Gobierno de Estados Unidos ha entregado más de mil 400 millones de dólares en equipamiento, capacitación, y asistido en el desarrollo de capacidades al Gobierno de México, a través de Iniciativa Mérida (IM), dice la embajada estadounidense en su portal oficial.En Chihuahua, recientemente el apoyo de EU permitió a la Fiscalía General de Estado (FGE) la recertificación del Cereso Estatal 2. Además trabaja con la agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), a través del programa Internacional para la Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal (ICITAP) en el programa forense de apoyo a los laboratorios federales y estatales.Mientras que en Juárez, las aportaciones de la Iniciativa Mérida entregadas tan solo de 2010 al 2014 –cuando se enfrentaba el mayor índice de violencia por la guerra contra las drogas declarada por el expresidente Felipe Calderón– fueron enfocadas a la construcción de “una sociedad fuerte y resiliente”.La inversión ha permitido la implementación de programas asistenciales impulsados desde la sociedad civil, que también han sido beneficiados, por lo que una suspensión o posible recorte preocupa en la región.Aunque eso no sería impedimento para continuar trabajando, considera Peniche Espejel.El fiscal general refiere que la FGE ha recibido en diversas ocasiones apoyo en especie para varios proyectos ligados a capacitación y actualmente para tutela de los Derechos Humanos.“A pesar de la importancia de estos recursos, la falta de ellos no expone de manera alguna el cumplimento de metas. Los grandes proyectos de la FGE están ligados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la planeación estratégica de Gobierno del Estado”, dice.“La Iniciativa Mérida ha servido para impulsar acciones vinculadas a acuerdos y agendas comunes, como combate al crimen y seguridad fronteriza. En todos los temas que incluye la Iniciativa Estados Unidos tiene interés estratégico en un sentido u otro”, remarca una de las fuentes.Para Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C., la Iniciativa Mérida “ha sido una fiesta de contratos onerosos para asesores a dedo que han vivido como príncipes en México en hoteles cinco estrellas y dando seminarios y asesorías inconsecuentes a costa del contribuyente norteamericano y de los recursos humanos de México que esta iniciativa succiona”.Afirma que no ha tenido un impacto en reducir la escala y la diversificación de delitos organizados en ambos lados de la frontera.“Por lo tanto, cortar fondos a la IM hará que pierdan solo las élites consultoras a dedo que venían mamando dólares del presupuesto, pero no tendrá ningún efecto en las tasas delictivas”, asegura el también consultor en materia de seguridad.Aquí en Juárez, pese a la trascendencia de la inversión realizada por IM no se hizo un análisis a fondo que demostrara el impacto real entre la sociedad fronteriza, de los programas emprendidos por las agrupaciones e instituciones receptoras de estos recursos.Buscaglia expone que las evaluaciones al impacto de la IM “son las diversas tasas delictivas organizadas que han continuado aumentando y la corrupción y calidad de trabajo de las entidades mexicanas receptoras que no ha mejorado. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.