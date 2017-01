Condominio quemado se vuelve refugio de adictos

Las ruinas del edificio del fraccionamiento Eco 2000 donde se registró una explosión el pasado 15 de noviembre hoy son utilizadas por adictos de la zona para drogarse e ingerir bebidas alcohólicas, refirieron vecinos del sector.A poco más de dos meses del hecho y a pesar de que existe un diagnóstico en el que se consideró necesario derribar el inmueble por la peligrosidad que representa, el edificio de la calle Lince y Santiago Troncoso sigue intacto.Aunque las paredes y el techo del departamento del tercer piso están a punto de caer, es el lugar favorito de algunas personas para resguardarse a consumir drogas, comentó Concepción Moreno, vecina del lugar.Aunque existe el dictamen que emitió Protección Civil de derribar el inmueble por el riesgo que conlleva mantenerlo en ese estado, no se han realizado las demoliciones solicitadas.Efrén Matamoros expuso que el Departamento de Obras Públicas Municipales es el responsable de llevar a cabo la actividad. Ayer se buscó la versión de Gerardo Silva, titular de la dependencia, pero no fue localizado.Los muros de la construcción lucen con profundas cuarteaduras, los bloques de los escalones se comenzaron a desprender y gran parte del techo se sostiene de un delgado pilar de concreto.Los vecinos además comentaron que días después de la explosión personas de otros fraccionamientos acudieron a robar algunos muebles y electrodomésticos que aún tenían vida útil.En el departamento donde se registró la explosión se observa una estufa, una televisión y un mueble de manera consumidos por el fuego.A pesar de la vigilancia permanente que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), indica la mujer que los “malvivientes ingresan por la parte trasera del edificio”.“Habían dicho que iban a tirar todo pero ya no regresó nadie, la misma gente rompió unos cordones que pusieron y las personas pasan con sus niños por la banqueta y eso sí está peligroso porque se le puede caer encima a alguien”, señaló Moreno.En la explosión resultaron heridas cinco personas que sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo, sin embargo la recuperación fue óptimas en todos los casos.Posteriormente autoridades de Gobierno del Estado le brindaron viviendas a cada una de las familias afectadas en un fraccionamiento de nueva creación ubicado en el suroriente de la ciudad. (Maricela Morones / El Diario)

