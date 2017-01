Rompen competencia desleal en gasolineras

Empresarios gasolineros de la ciudad pactaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) flexibilizar el actual esquema de estímulos fiscales, lo que permitirá a los expendedores competir en igualdad de circunstancias y eliminar la competencia desleal.El nuevo incentivo abre la posibilidad de homologar los precios entre las gasolineras en Ciudad Juárez y que se ubiquen en niveles cercanos a los de El Paso, dijo ayer el gobernador Javier Corral Jurado.Ante el acuerdo, los expendedores dieron revés al paro de labores anunciado para mañana lunes en protesta por la caída en las ventas y la desigualdad en costos, que acusaron, generó el sistema tributario que entró en vigor el 1 de enero.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez, precisó que no se trata de la homologación de combustibles con El Paso, programa que terminó el 31 de diciembre de 2016 y que se determinó durante las reuniones de trabajo con Hacienda que no se restablecerá.Explicó que Hacienda concedió bajar el período de devolución del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) de 55 a 13 días hábiles, como máximo.De igual forma, Petróleos Mexicanos (Pemex) extendió el crédito a las gasolineras hasta 16 días.El dirigente de Onexpo mencionó que el poder solicitar el retorno del gravamen en un menor tiempo y un crédito extendido por Pemex da un mayor margen de maniobra para poder solventar las operaciones y mantener el precio fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).“No es homologación con El Paso. Cambiaron las reglas en la devolución y eso nos permitirá a todos tener las mismas tarifas”, declaró.De hecho, el viernes pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal una versión anticipada del decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a los combustibles.En el documento se indica que la devolución del impuesto podrá solicitarse en un plazo máximo de 13 días.Carbajal mencionó que se espera que dicho decreto –similar al adoptado en Tamaulipas hace dos semanas– quede formalizado mañana, cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tal y como se acordó en las reuniones de trabajo de este fin de semana con Hacienda, SAT y Pemex.La CRE estableció como monto máximo por litro de la Magna en 12.44 pesos y la Premium en 15.35 pesos. Sólo Oxxo Gas y Petrol manejan estas tarifas.Las demás estaciones comercializan los hidrocarburos en 15.71 pesos la Magna y 17.93 pesos la Premium.El dirigente de Onexpo en Juárez dijo que una vez publicadas las reglas ya flexibilizadas, se calcula que a partir del 1 de febrero todos los expendios de la localidad tendrán los mismos precios por litro.Agregó que cambiar el esquema fiscal permite a los gasolineros competir en el mercado. “Ya no descapitalizan a las pequeñas empresas. Era imposible aguantar tantos días de crédito”.De acuerdo con cálculos de Onexpo, para un empresario aguantar los 55 días absorbiendo el IEPS representaba una inversión mensual de 220 millones de pesos.Al no contar con el capital suficiente para ello, aproximadamente 140 expendios optaron por vender el carburante sin estímulo, lo que generó la diferencia con Oxxo Gas y Petrol, empresas que actualmente sí tienen el importe máximo fijado por Gobierno federal.Carbajal dijo que era urgente cambiar las condiciones, debido que con el actual nivel de ventas “ya no hay ni para la nómina”.La Onexpo estima que la desigualdad en precios y la caída en operaciones, el personal de las firmas gasolineras se redujo hasta en un 30 por ciento.Durante su visita a esta frontera, el gobernador Corral dijo ayer que el acuerdo permitirá prácticamente homologar el precio de las gasolinas en Juárez respecto a las de El Paso, Texas.“Todavía habrá una pequeña diferencia, pero no es ni con mucho el aumento que se dio del 20 por ciento”, añadió.“Creo que hasta una persona que tenga una sola estación de servicio podría fácilmente acogerse a este programa, a este estímulo, o sea, que ya no hay motivo para hacer el paro”, dijo. (Cinthya Ávila / Horacio Carrasco / El Diario)

