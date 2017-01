Analizan rescate de Centros de Bienestar

Autoridades de Desarrollo Social municipal ven en las empresas maquiladoras una posible solución a la crisis que enfrentan los Centros de Bienestar Infantil que, ante la escalada de aumentos en los precios de los bienes y servicios, estudian la posibilidad de incrementar las cuotas que piden a los padres de los menores.Más que otro factor, el alza en el precio de la gasolina ha desequilibrado los presupuestos de estas estancias, por lo que la alternativa más viable para rescatarlas es que las fábricas adopten las que se localizan cerca de sus plantas, explicó María Antonieta Pérez Reyes, directora de Desarrollo Social.Los titulares de los centros y la funcionaria se reunieron ayer para analizar probables soluciones a este problema antes de tomar la decisión de subir las aportaciones.De acuerdo con Pérez Reyes, la empresa Zeus es por ahora la única que ha adoptado un centro de Bienestar Infantil, pero Foxconn, Electrolux y Lear han manifestado también su interés por hacerlo.El esquema plantea que todas ellas patrocinen a los niños de las personas que trabajan en sus plantas y que deben permanecer en las estancias durante la jornada laboral de sus padres.De no conseguir resultados favorables, aseguró la directora de Desarrollo Social, otra alternativa que exploran es lograr que, sin perder calidad, los alimentos que se suministran sean menos costosos y esta condición permita ahorrar para el combustible de las unidades.“Estamos viendo qué esquemas conseguimos para que los directores lo consigan más barato. Tenemos pendientes pláticas con Diconsa y Liconsa –empresas del ramo– para que esos alimentos que se dejan a través del DIF y de los comedores de Gobierno puedan incluir a los centros y que las despensas se bajen a costo preferencial”, dijo.Aseguró que la dependencia realiza un análisis para, en caso de que no haya más opción, aumentar lo menos que se pueda las cuotas que aportan los padres.Los centros de Bienestar Infantil son una clase de estancia que se encarga del cuidado de niños y adolescentes de 4 a 12 años cuyos padres no pueden vigilarlos en casa por distintas razones.Actualmente, estos sitios cuentan con una población de más de 2 mil 780 menores distribuidos en 61 de ellos que dependen del Municipio.

