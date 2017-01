‘Hija, no voy a parar hasta tener razón de ti’

Un 28 de enero de hace 22 años, nació Esmeralda Castillo Rincón, quien fue reportada como desaparecida desde el 2009 sin que sus padres hasta la fecha sepan cuál es su paradero.En honor al natalicio, ayer realizaron una carrera pedestre a la que nombraron “Esmeraldatón” en la que participó medio centenar de niños y adolescentes.José Luis Castillo, activista y padre de Esmeralda, dijo que el principal objetivo de esta actividad es hacer conciencia entre las personas, sobre todo entre las mujeres, de que las desapariciones forzadas es algo que le puede ocurrir a cualquiera y que deben de protegerse al andar en la calle.“Invitamos a los jóvenes a que participaran en esta frontera para concientizar del riesgo que hay ante esta red de trata de personas que opera en Ciudad Juárez”, expresó.La actividad tuvo lugar en el Centro histórico de la localidad, en donde niños y niñas menores de edad se congregaron, exactamente en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez.Desde las 11:30 de mañana los participantes se fueron enlistando, portando en el pecho un número de corredor, y en la espalda un engomado con las recomendaciones que padres y madres de mujeres desaparecidas se han encargado de emitir en diferentes planteles escolares, a los que frecuentemente acuden para ofrecer pláticas preventivas.“Les decimos a las jovencitas que nunca anden solas, que no transiten por lugares oscuros; ten cuidado, nunca te quedes en el transporte público sola y siempre ten comunicación con la familia”, enumeró Castillo.La ganadora de la carrera fue Paulina Ortíz Leyva, de 12 años, quien se enteró de la actividad a través de su vecina, que es una de las hermanas de Esmeralda.“Que tengan mucho cuidado, porque es peligroso, yo nunca ando sola, siempre ando con mis papás y amigos. Tenemos que cuidarnos mucho porque hay muchos peligros”, expresó la niña al preguntarle cuál era su mensaje respecto al tema, a otras adolescentes como ella.Este es el segundo año consecutivo que los padres de Esmeralda honran su cumpleaños, y esta es una de las diversas acciones que desarrollan en conjunto con otros padres de mujeres desaparecidas, para prevenir que las desapariciones sigan ocurriendo.Los padres de la adolescente fueron oficialmente notificados del hallazgo de los restos de Esmeralda el viernes 16 de enero del 2015; sin embargo, en ese reporte se les dijo que estos habían sido encontrados desde el 3 de marzo del 2013 en el arroyo El Navajo.Esta situación les generó desconfianza en los resultados y entonces señalaron que hasta en tanto no sean disipadas cada una de sus dudas, para ellos su hija está viva y seguirán buscándola.Por lo que al no tener la certidumbre del lugar en donde se encuentra Esmeralda, su padre le dice “Hija, no voy a parar hasta tener razón de ti”.

