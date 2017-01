Acorralan a la frontera políticas migratorias

A pesar de que históricamente Estados Unidos ha mantenido una política migratoria inflexible en la frontera con México, las acciones que promueve el presidente Donald Trump no sólo son inéditas y distan de la realidad, sino que generan un cambio en la retórica y relación binacional, advirtieron expertos en movimientos migratorios y asuntos internacionales.Destacaron, por ejemplo, que el mandatario estadounidense ordenó la construcción de un muro en la frontera con México cuando el flujo de personas que buscan ingresar a su país sin documentos es el más bajo que se ha registrado en al menos los últimos 25 años.Mientras que el discurso que se había manejado entre México y Estados Unidos después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando se pasó de “enemigos” a “aliados” o “amigos”, ahora cambiará por una nueva retórica.“El muro ya existe, ya lleva mucho tiempo, pero esta retórica de ponerlo en toda la frontera no tiene un antecedente histórico y además se quiere instalar en el momento de más bajo flujo migratorio a Estados Unidos”, asegura el investigador Rodolfo Rubio Salas, especialista en temas migratorios.Explica que de acuerdo con sus investigaciones y datos difundidos por autoridades migratorias estadounidenses, la cantidad de personas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos para intentar el cruce de manera indocumentada es el más bajo de los últimos 20 o 25 años.Por ello Rubio sostiene que la frontera se encuentra en una situación extraordinaria, porque se toman acciones contrarias a los hechos que son motivadas más bien por intereses políticos e ideas xenofóbicas o racistas que por la realidad.Datos oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), arrojan que en el año fiscal 2016 deportaron de Estados Unidos a 240 mil 255 personas indocumentadas, mientras que en el 2015 la cantidad fue de 235 mil 413 y en el 2014, 315 mil 943. La mayoría eran originarios de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.Para Duncan Wood, director del Instituto de México en el centro de estudios Wilson Center, la condición de la frontera entre México y Estados Unidos se coloca actualmente en un escenario muy difícil porque tendrá implicaciones a corto y largo plazo en las relaciones binacionales.Además porque cambiará la narrativa que se había mantenido entre ambos países después de que entró en vigor el TLCAN, como lo advierte en un conversatorio difundido por los canales oficiales del Wilson Center.“El muro en la frontera se ve en México como un símbolo negativo en la relación con Estados Unidos. En los últimos 25 años a los niños en México se les ha dicho en las escuelas y a través de la prensa que Estados Unidos y México están más integrados, que la economía y la sociedad están más integradas, que pasaron de ser enemigos no hace mucho tiempo a aliados y amigos, pero ahora habrá una nueva retórica y esto tiene muy enojada a mucha gente”, menciona.Sin embargo, el también investigador y especialista en relaciones internacionales destaca que más allá de la construcción del muro, porque refiere que en la frontera ya existe una barrera, una malla o un muro que divide ambos países, la mayor preocupación en fronteras como Juárez-El Paso es por la renegociación del TLCAN.Ello, agrega, por las implicaciones que puede tener en la economía local y los empleos, porque ya las barreras instaladas en la frontera han generado un impacto ambiental y humanitario porque los migrantes se han visto obligados a buscar cruzar por zonas que son más peligrosas.De acuerdo con varios estudios y libros elaborados por expertos en el tema migratorio, históricamente Estados Unidos ha impulsado varias acciones y utilizado diversos métodos para tratar de controlar la inmigración.El profesor del Instituto Tecnológico de La Paz experto en temas de migración, Mario Cortés Larrinaga, documentó que, por ejemplo, la emigración mexicana alcanzó uno de sus primeros puntos álgidos durante la Revolución Mexicana.En el artículo denominado “Política inmigratoria de México y Estados Unidos y algunas de sus consecuencias” menciona que fue “en mayo de 1924 que el Congreso estadounidense aprobó la creación de la Patrulla Fronteriza, la cual otorgaba a la policía del Servicio de Inmigración la facultad de vigilar las fronteras y costas de Estados Unidos, incluido Puerto Rico, para impedir la entrada de extranjeros sin inspección”.Después, agrega, en 1940, cambiaría su nombre a Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y se trasladaría del Departamento de Trabajo al de Justicia.Sin embargo, de acuerdo con Kelly Lytle Hernández, autora del libro “¡La Migra!: Una historia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos”, desde 1953 se estableció la “Operación Tormenta” y al siguiente año el “Operativo Mojado” para contribuir al control de la frontera.En la investigación destaca que una de las estrategias con mayor reconocimiento en Estados Unidos fue la que Silvestre Reyes, entonces funcionario del SIN, puso en marcha en 1993 en El Paso, Texas, denominada “Operación Bloqueo” (Blockade), aunque por la connotación negativa del nombre después se cambió por “Hold the Line” (Defender la Línea).“… la estrategia local de Reyes obtuvo reconocimiento nacional y se aplicó en otras zonas de intensa inmigración ilegal a lo largo de la frontera con México”, dice, entre ellas la que se implementó en el sector de San Diego el 1 de octubre de 1994, llamada “Operación Guardián” (Gatekeeper). (Gabriela Minjáres / El Diario)

