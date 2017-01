Hallan en el danzón un estilo a su vida

Cargando

Dos cosas bastan para bailar un danzón como los expertos, dice Irene Muela Luna, arreglada en color púrpura e impaciente por posar sus centelleantes zapatos de tacón en la alfombra del auditorio, que por unos minutos se convertirá en un gran salón.“Primero hay que vestirse con las mejores ropas y, después, atrapar en uno mismo la cadencia de la música”.Se necesita mover los pies en consecuencia, con pasos firmes pero seguros y el cuerpo derechito, en los once tiempos de cada melodía, comenta esta mujer mientras, en el fondo, el espectáculo se alista.“La magia del danzón es que es una música muy cadenciosa, muy alegre”, explica Irene. “Uno tiene que andar de ‘etiqueta’ y, aunque es muy movido en una parte, no es tanto como la salsa. El cuerpo no va tan suelto, pero se disfruta mucho”, expresa.Aficionados y expertos coinciden en que si bien tiene sus orígenes en Cuba, este ritmo se enraizó en México desde los primeros años del siglo pasado, cuando llegó a Veracruz y desde ahí se extendió a otras regiones. Para muchos, el danzón es considerado un estilo de vida.Importado al país por los propios cubanos, el danzón ha sido musicalizado por centenares de orquestas –llamadas danzoneras– como la de Felipe Urbán. Además ha sido ejecutado por miles de grupos artísticos como el que Irene dirige en esta ciudad, el Grupo de Danzón Nereidas de Ciudad Juárez.Los 14 miembros de la agrupación, a través de la Escuela de Danzón Nereidas, enseñarán a bailar esta música gratuitamente a todos los que así lo deseen, dentro del proyecto del Instituto Municipal para la Cultura del Municipio de Juárez, que exhibió ayer sus dimensiones en el Museo Interactivo La Rodadora, donde los integrantes de Nereidas hicieron una demostración.De acuerdo con Miguel Ángel Mendoza Rangel, director de la dependencia cultural, las clases serán los lunes y los viernes en dos sedes: el Centro Municipal de las Artes y el Teatro de la Ciudad.El primer recinto recibirá a los alumnos cada lunes a partir de las 10:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde, en tanto que el otro, que no figuraba dentro de los planes originales, lo hará los viernes de 3 a 7:30 de la tarde.La finalidad de esta instrucción, sostiene Mendoza Rangel, es apoyar a los grupos vulnerables de la ciudad, sobre todo a los adultos mayores.Para Irene, el danzón es la vía perfecta para que este último sector de la población aprenda a no restringir sus actividades de recreación a los juegos de mesa o al cuidado de los niños.“Estaremos yendo cada 15 días a un centro comunitario y daremos una práctica para que la gente vea que es muy alegre. Son muchos pasos, pero yo creo que más o menos, para tener una idea, en un mes se puede aprender. Invitamos a la gente a hacer más grande nuestro grupo. El único requisito es que les guste bailar”, sostiene.Las personas que requieran más información pueden llamar al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez al teléfono (656) 737-0572. (Fernando Aguilar / El Diario)Centro Municipal de las ArtesDe 10:30 am a 1:30 pmTeatro de la CiudadDe 3:00 pm a 7:30 pm

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.