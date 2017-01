Llaman a protegerse del frío

Cargando

Habitantes de algunas colonias y fraccionamientos de esta ciudad se vieron sorprendidos al registrarse ayer al mediodía aguanieve, principalmente en el suroriente y la sierra de Juárez, informó el director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza.De acuerdo con el Servicio Nacional del Clima en El Paso, con sede en Santa Teresa, Nuevo México, la temperatura mínima fue de -4 grados centígrados (25 Fahrenheit) y la máxima de 9 centígrados (48 Fah-renheit).“Ni siquiera estaba pronosticado por la mañana, pero al mediodía cambió de repente y apareció esta pequeña aguanieve que pasó rápido”, expresó el funcionario.Lectores de Diario señalaron que la precipitación se presentó cerca de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, mientras que otra persona envió una imagen del fenómeno meteorológico cerca de la avenida Santiago Troncoso.Matamoros Barraza exhortó a estar pendientes de los reportes del clima e informó que continúa a disposición de la comunidad el albergue ubicado en la calle 20 de Noviembre, a un costado del Monumento a Benito Juárez.Dijo que en ese lugar hasta ayer se ha dado 3 mil 396 servicios.El funcionario recomendó recurrir a este albergue en caso de no contar con los medios y recursos necesarios para protegerse de las bajas temperaturas e inclemencias del clima.“No solo atendemos a personas en situación de calle, también las familias que lo necesiten, pueden acercarse y beneficiarse con los apoyos que otorgamos a la comunidad”, expresó.Informó que en el refugio se brinda alimento y bebida, baños con agua caliente, cobijas, un lugar para dormir e incluso ropa limpia.Mencionó que personal de Rescate acude al lugar para brindar evaluaciones médicas y detectar enfermedades entre los ciudadanos.“Estamos brindado apoyo para resguardar de las temperaturas a un promedio de 60 personas por día, con capacidad para 100 en el refugio, de momento no ha sido necesario hacer la apertura de otro centro”, dijo Matamoros Barraza.Señaló que personal de Protección Civil, mantiene coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en caso de que sea necesario hacer la apertura de otro refugio por una emergencia climática, en cuyo caso se optaría por adecuar las instalaciones de un gimnasio municipal para recibir damnificados.Dijo que las instalaciones operan de 6 de la tarde a 9 de la mañana, y de ser necesario se mantiene abierto las 24 horas para que las personas hospedadas no tengan que exponerse a las condiciones del clima.Agrego que el teléfono de emergencia 911 se encuentra disponible para reportar a las personas que vaguen por las calles expuesta al frío de la temporada, en tal caso elementos de la Policía Municipal los trasladarán al albergue municipal.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.