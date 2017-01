Esperan aumento a gasolinas menor al 10%

Ciudad de México— El aumento al precio de las gasolinas a partir del próximo 4 de febrero será menor a dos dígitos porcentuales, según el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).José Antonio Meade Kuribreña, titular de la dependencia, dijo que a diferencia de la última semana de diciembre, cuando se anunció un incremento mayor al 20 por ciento en las 83 regiones en las que se dividió el país, ahora las circunstancias son distintas.“Las variables estamos viendo ahorita, los dos fenómenos que pudieran estar presentes, hoy no están, el tipo de cambio sí, no en la misma magnitud que se dio en diciembre, pero habrá que esperar y habrá que ver toda esta volatilidad en qué se traduce”, señaló.El aumento anunciado el 29 de diciembre pasado, que estará vigente en todo el país hasta el 3 de febrero, “fue un ajuste muy importante que reflejó dos condiciones que fueron muy inusuales”. La primera fue el precio del petróleo, dijo.Agregó que “desde hacía ocho años la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) no se ponía de acuerdo en un recorte en la producción, eso implicó un incremento de poco más del 20 por ciento en el último trimestre del año el precio del petróleo, acompañado de la devaluación importante”.“En condiciones normales –explicó–, cuando subía el precio del petróleo, el tipo de cambio se apreciaba. Y en el contexto del año pasado, se dieron los cambios juntos, en una dirección que casi nunca se acompaña, un tipo de cambio más depreciado y un precio de petróleo que se iba incrementando y eso se tradujo en un aumento muy importante en el precio de las gasolinas”.El funcionario reiteró que “habrá que ver hacia adelante como se mueve, ha habido estabilidad en el precio del petróleo en este año, pero el tipo de cambio se ha seguido observado una gran volatilidad”.

