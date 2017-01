Trump tiene en jaque a maquila

Entre más crece la fricción entre los presidentes de México y Estados Unidos, la incertidumbre de Juárez –una ciudad que vive de la interacción económica entre ambos países– aumenta a niveles históricos.La maquiladora, el pilar económico de esta ciudad, se ha convertido en un blanco para Donald Trump, que busca repatriar las inversiones y el empleo.Ayer, mientras el presidente Enrique Peña Nieto anunciaba la cancelación de su visita a Washington, aquí en Juárez se realizaba un evento en el que se reunieron los principales líderes de la maquiladora a nivel nacional y local, en donde fue evidente la creciente preocupación por las cada vez más rotas relaciones entre ambos países.Los dirigentes y ejecutivos del sector maquilador dijeron que el tono del diálogo entre México y Estados Unidos ya es preocupante y mantiene inversiones congeladas, y que hasta que el anunciado impuesto fronterizo quede en el papel se puede revisar si habrá fuga de empresas o si continuarán las inversiones.El líder nacional de la industria maquiladora, Federico Serrano Bañuelos, dijo que el sector respetará la decisión de Peña Nieto de cancelar la reunión, pero enfatizó en que la industria de exportación sigue siendo vital para la economía del país.“Es el sector que está siendo la piedra angular del país, tenemos que ayudarle, con participación y estrategias que nos ayuden para poder seguir siendo competitivos”, dijo.De los 18.6 millones de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el país, el 13.3 por ciento son empleados directamente por una maquiladora.Agregó que en el último trimestre, se importaron más de 276 millones de dólares y se exportaron 286 millones de dólares, lo que da una idea del tamaño de las operaciones binacionales por esta zona.María Teresa Delgado Zárate, quien ayer rindió protesta como presidenta de Index Juárez, la organización que agrupa a las maquiladoras de esta ciudad, dijo que la fricción entre Peña y Trump plantea un riesgo real, que se definirá hasta el día en el que Estados Unidos determine si aplica un impuesto a las importaciones, y el tamaño del mismo.Mientras tanto, afirmó, el impacto real, es la incertidumbre que mantiene en pausa algunas inversiones en la ciudad.“Lo peor que pueda pasar es que pusieran un impuesto tan alto que afecte a los precios de operación de los corporativos en Estados Unidos, y que en un determinado momento, decidieran retirar las inversiones de Juárez, en base a sus números y sus cálculos”, dijo Delgado Zárate.“No podemos dejarnos amedrentar por la tormenta política de nuestro vecino del norte. La maquila inició en Juárez. Tienen 50 años aquí y aquí van a seguir”, agregó.Según cifras del IMSS, la economía de Juárez depende casi en su totalidad de la maquiladora. El 66 por ciento de los 423 mil trabajadores formales de Juárez son empleados directos de una maquiladora, y según especialistas, al menos otro 25 por ciento depende indirectamente del sector industrial de exportación.Cifras oficiales indican que en el 2015, Juárez exportó una cifra superior a los 42 mil millones, cuya mayor parte fueron productos maquiladores que van desde vehículos recreativos completos hasta computadoras, celulares, arneses, productos médicos de punta tecnológica, autopartes, equipo para viviendas, y electrodomésticos.La nueva presidenta de Index dijo que a pesar de que Trump tase las exportaciones con un impuesto, la ciudad tiene altas ventajas competitivas.“Nuestra productividad y competitividad, nuestra calidad y el costo que ofrecemos es muy atractivo, no sólo para Estados Unidos, sino para todo el mundo”, afirmó.La presidenta de Index Chihuahua, Cristina Sánchez Chacón, dijo que a pesar de cualquier arancel, una fuga de empresas no es nada fácil, porque las cadenas de producción están tan arraigadas, que en caso de que sea necesario un retiro de la inversión, será muy costoso y tardado, lo que podría desalentar la huida.Agregó que poner operaciones como las que tiene el estado implica certificaciones y validaciones que llevan años, y que cuestan mucho dinero, por lo que las plantas clave corren poco riesgo de moverse.Uno de los fundadores de la maquiladora en Juárez, Jaime Bermúdez, dijo que las maquilas han estado en Juárez por la calidad y costo de mano de obra y que difícilmente eso cambiará.Érika Donjuán Callejo, directora de la Agencia de Estadística de Mercados, manifestó que hay proyectos detenidos, porque la incertidumbre no los deja fijar precios, pues no saben si habrá más impuestos o aranceles.“No saben si pueden ser competitivos a pesar del supuesto arancel, en mano de obra no hay duda, ahí llevamos ventaja, pero Trump ha demostrado ya que no se detiene e incluso sin reflexionar las consecuencias y que puede poner el impuesto que está anunciando”, agregó.“Todo depende mucho del tamaño de impuesto aranceles o restricciones que ponga, el empleo que genera aquí es mano de obra el 90 por ciento y la brecha contra un salario de Estados Unidos es grandísima”, afirmó la economista. (Con información de C. Ávila y A. Rubio)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.