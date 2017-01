Resguarda Policía presunta casa de seguridad

En el fraccionamiento La Arecas, situado al suroriente de la ciudad, los vecinos observan la presencia policiaca en el exterior de una casa donde llegaron a ver movimientos sospechosos y constantes gritos y que nadie denunció.Es la casa donde presuntamente hay droga y los policías municipales encontraron autos desmantelados, pero el Ministerio Público no investiga e incluso, de acuerdo a la información aportada por Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), no hay intención de solicitar orden de cateo por parte de la representación social.En tanto los agentes preventivos mantienen la vigilancia en el inmueble ubicado en la calle Pradera de Tulipán 1649, casi esquina con Pradera del Algodón.La casa era rentada por dos de los integrantes de una supuesta célula criminal, informó Sergio Almaraz, de la Policía Municipal.Los preventivos arrestaron a Jorge Luis A. R., Carlos Armando V. M., Roberto Jaziel S. V., Pablo Arturo M. S., Claudia Vianey V., Leslie Vázquez Sánchez y Flor María M. M., a quienes la corporación públicamente señala como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo y narcomenudeo.La SSPM dio a conocer que a estas personas les aseguró dos pistolas calibre 9 milímetros y una camioneta Ford Expedition 1998 color arena, después de que supuestamente cometieron un robo con violencia contra una ferretería y una reaccionaria de la colonia Granjero.El seguimiento a la investigación llevó a los preventivos a la supuesta casa de seguridad donde el grupo los agentes encontraron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo y que eran desmantelados.Una camioneta Explorer negra y una Jimmy GMC, además de un Camaro de modelo antiguo estaban afuera de la casa.Al interior de la casa se presume que hay droga y por ello se espera la orden de cateo que hasta ayer no era solicitada por la Fiscalía del Estado, confirmó el vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez.

