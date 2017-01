Descartan colapso por llegada masiva de migrantes

En medio de la incertidumbre que ha traído consigo el muro del presidente Donald Trump, académicos descartan que las ciudades fronterizas como Juárez vayan a colapsar como consecuencia de las deportaciones masivas en las que insiste el mandatario estadounidense.En esta coyuntura, los expertos avizoran que ningún caos extraordinario imperará aquí, pues, con los flujos migratorios indocumentados ‘habituales’ a sus mínimos históricos, los migrantes que en su mayoría recibirá Ciudad Juárez encajan en un perfil distinto: no son los que tratan de cruzar por primera vez, sino los que ya han consolidado una vida en ese país.La última Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte elaborada por el Colegio de la Frontera Norte en el ámbito nacional lo sustenta científicamente.Indicadores de ese ejercicio señalan que en 2005, el 7 por ciento de los migrantes deportados vía las ciudades fronterizas llevaba más de un año viviendo en Estados Unidos al momento de la deportación.La cifra se multiplicó 4.2 veces en una década: para 2015, alrededor del 30 por ciento tenía más de un año de residencia en el país, lo que indica que el número de personas internadas en ese país y sujetas a una repatriación ‘forzada’ ha ido en aumento.Desde la perspectiva de Jesús Peña Muñoz, especialista en estudios de población del Colef, la rígida postura de Trump en torno al tema afectará más a los indocumentados ya viven en Estados Unidos que a los que buscan ingresar por primera vez, que cada vez son menos.“Yo no veo un caos en la ciudad”, dice el experto. “A los que van a deportar tienen un perfil demográfico diferente a estas personas (a los ‘primerizos’). Tienen hasta 20 años allá. No van a venir a quedarse a Juárez. Los van a deportar por aquí, pero su tirada va a ser tratar de regresar”.De acuerdo con números del Colef, en 2005 se registraron 513 mil deportaciones y en 2015, 175 mil, una disminución que en términos generales representa más de la mitad.Además, según esta misma fuente que elabora trabajo de campo en puntos fronterizos y en aeropuertos, durante ese último año, 7 de cada 10 de todos los deportados fueron hallados en las calles, no intentando cruzar la línea divisoria.Rodolfo Rubio Salas, experto en migraciones, coincide con la apreciación del investigador del Colef en el sentido de que los más vulnerables son quienes ya viven sin documentos en Estados Unidos.En este escenario, sostiene, lo que puede suceder es que las políticas de redadas y aprehensiones al interior de esa nación se endurezcan y, en consecuencia, algunos inmigrantes empiecen a regresar a sus países de origen por voluntad propia sin esperar que las autoridades vayan a buscarlos para regresarlos.

