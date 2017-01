Rodean sus casas charcos y socavones

Entre charcos y socavones transitan los conductores que buscan llegar a los fraccionamientos Las Almeras y Villas Sur, ubicados al suroriente de la ciudad.La calle Unesco, el único acceso por el Libramiento, tiene varios tramos destruidos con baches de más de dos metros de diámetro.Gabriela Macías, vecina de la zona, destacó que su vehículo es pequeño y que siempre debe transitar por la zona con extrema precaución, aunque de todas formas hace unos días un neumático le tronó.“Trato de pasar lo más cuidadosa que puedo pero ese día se formó un hoyo que no vi y caí sin darme cuenta; pasó lo que me temía, explotó una llanta y pues ahí se me fueron 400 pesos por cambiarla”, expresó molesta la mujer.Durante varios tramos de la calle Unesco se observa a los conductores que pasan lentamente y en ocasiones invaden los carriles aledaños para tratar de esquivar los hoyancos.En el cruce con Paseo de la Gloria, algunos vecinos optaron por colocar llantas o piedras en las banquetas luego de que detectaron a conductores que se subían para tratar de evitar los baches.Macías comentó que la zona está olvidada por las autoridades, ya que carecen de alumbrado público en un amplio tramo de esa calle.“Está muy oscuro y por aquí camina mucha gente para agarrar el camión, además aquí las patrullas ni entran a darse una vuelta”, expuso la vecina del sector.La mayor parte de los camellones aledaños a los carriles están repletos de basura, maleza o escombro que Macías afirma abandonan por las noches.“Aquí vienen y tiran de todo”, lamentó. Dijo que el entorno es pésimo para los infantes porque están rodeados de casas abandonadas y otras más a medio construir.“El área de juego de los niños son las obra negra en que se quedaron muchas casa en esta área”, comentó la madre de familia.Dijo que anteriormente utilizaban dos áreas para jugar futbol pero se quedaron con el agua estancada luego de las últimas lluvias.“Los muchachos optan por irse a jugar al llano porque no hay otro lugar”, expresó Macías. (Maricela Morones / El Diario)

