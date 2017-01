Dan 4 años de prisión a tres por homicidio en riña

Tres hombres que participaron en una riña causando la muerte de una persona y lesiones a otra, ayer fueron sentenciados a cuatro años de cárcel y en la misma diligencia entregaron a la viuda 28 mil pesos como reparación del daño. Se trata de un crimen ocurrido en junio del 2014 al surponiente de Ciudad Juárez.A José Lorenzo Varela Flores, Héctor Fabián Vargas Vargas y Hermilo Jiménez de los Santos también se les contabilizó el tiempo que llevan presos, dos años y siete meses contados a partir del 7 de junio del 2014 cuando fueron arrestados. Por lo que llevan cumplida más de la mitad de la pena.Los hechos sucedieron el 6 de junio de 2014 entre las 22:50 y 23:00 horas, iniciaron en la carretera a Casas Grandes y calle Alazán de la colonia Granjas de San Rafael cuando los ahora sentenciados se acercaron a Gabino Sánchez Benito y Marco Antonio Valenzuela Martínez y provocaron un pleito.A Gabino Sánchez le causaron una herida en el parietal derecho, lesiones en los ojos así como heridas por fricción en hombros, codos, tórax y en la parte posterior del cuello.Ambos afectados lograron huir y refugiarse en una casa en las calles Rocillo y Azabache. Pero hasta ese lugar llegaron Varela, Vargas y Jiménez, quienes apedrearon la vivienda y después Hermilio Jiménez de los Santos sacó un arma de fuego calibre .22 y disparó contra Gabino Sánchez Benito, quien murió.Mientras que Marco Antonio Valenzuela sufrió lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan 15 días en sanar y no dejan consecuencias médico-legales.En la audiencia pública realizada ayer en la quinta sala de la “Ciudad Judicial”, la juez de Control Yira Célida Ochoa Contreras aprobó el procedimiento especial abreviado previamente negociados por dos agentes del Ministerio Público (MP) de la Unidad de Delitos contra la Vida y el abogado defensor y con la presencia de la esposa de Gabino Sánchez Benito, quien estuvo de acuerdo con el procedimiento abreviado y ahí mismo recibió 28 mil pesos como indemnización por muerte aunque el monto no es superior a los 300 mil pesos, pero las familias de los reos sólo pudieron reunir esa cantidad. (Blanca Carmona)

