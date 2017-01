Aclara Recaudación rumores sobre precio de revalidación

La Recaudación de Rentas aclaró que “no existe ninguna oferta” para pagar 388 pesos de revalidación vehicular en lugar de los mil 231 que se cobran oficialmente.Sergio Nevárez Rodríguez, titular de esa dependencia estatal, dijo que la abogada Susana Prieto Terrazas está convocando a las personas a pagar solo 388.68 pesos por ese concepto.Pero tal mensaje no es un anuncio oficial de Gobierno del Estado ni va a haber descuento masivo ese día, ni se ha bajado el cobro, agregó.“Sucede que ella, como particular, hace la convocatoria a los automovilistas, al margen de la autoridad, para que acudan el martes 31 de este mes, a las 9:00 horas, a las oficinas de Recaudación de Rentas de la Unidad Administrativa José María Morelos”, informó.“Ella pide a los automovilistas que cubran solamente 388 pesos, pero la revalidación vehicular cuesta mil 231 pesos y sólo esta cantidad se les puede recibir”, expresó.En su cuenta de Facebook, la abogada hace la convocatoria y ha generado tanta confusión que algunas personas creen que ese día va haber algo así como “una oferta”, indicó.“Yo no puedo cobrar ese precio, no tengo ningún concepto, ningún producto que valga 388 pesos”, añadió.Por lo tanto, simplemente no se les va a recibir ese pago que fue fijado por ella como particular, sin tener facultades para hacerlo y quién sabe con qué propósito, dijo.“Aclaro que no somos nosotros, es una organización que no tiene ni siquiera una formación legal”, agregó.Por lo tanto, se pide a los contribuyentes que no se dejen engañar y que no arriesguen su dinero, pues no es una oferta de Gobierno del Estado ni el Congreso del Estado ha autorizado tal cosa, reiteró el funcionario.“La revalidación vale mil 2341 pesos, no hay nada que valga 388”, insistió. En caso de que la situación se vuelva incontrolable, simplemente se cerrarán las puertas.El pago de 388.68 pesos es promovido por la abogada mediante un video que colocó en su cuenta de Facebook y donde dice que los requisitos son exclusivamente tarjeta de circulación y 388.78 pesos.“Esto se hará en solidaridad con un movimiento de resistencia que se inició en la ciudad de Chihuahua”, agrega.