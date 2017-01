También aquí dieron agua a niños con cáncer

También en Juárez se suministró agua en lugar de medicamentos contra en cáncer a un número de niños no establecido, reveló ayer el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de Gobierno del Estado en la Frontera.Es una línea de investigación que se está siguiendo y parece que no ocurrió solamente aquí, pero va a ser difícil establecer a cuántos se aplicó ese placebo, agregó.“Hubo gente inconsciente que no sabe el daño que causa tratando de ganarse unos cuántos pesos de esta manera”, expresó.En lugar de medicamentos oncológicos, que se enfocan en disminuir la población de células cancerígenas, se les suministró agua, informó.Todo comenzó cuando se encontraron unos frascos que no contenían medicamento.“En Juárez se encontraron unos y otros en otra parte”, dijo. “Estaban en unas cajas y eso fue lo que se reportó a la autoridad”.Informó que desconoce en qué hospital se aplicaron esos frascos con agua, pero mucha de la información no puede revelarse porque la investigación está en curso.Este caso se detectó desde noviembre y está siendo investigado por la PGR, agregó. Los frascos se entregaron a dicha autoridad y ella estableció que contenían agua.Aparentemente esto se hizo en el proceso de distribución, es decir, por personal de la empresa que compró al fabricante y que surtió a los hospitales, informó.La aplicación de esos frascos se hizo “durante la administración pasada y fue un caso fortuito que nos pudiéramos dar cuenta”, expresó.“Utilizar el medicamento de cualquier enfermo para enriquecerse o arrebatar el presupuesto de la medicina que va al pueblo para agrandar el número de dólares que se tiene en cuentas en el extranjero, a mí me parece el peor de los crímenes”, agregó.Ante la posibilidad de que niños enfermos de cáncer hayan recibido agua en lugar del medicamento de quimioterapia, Sanjuana Solís Granados, presidenta de Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), aseguró que de comprobarse el acto se trataría de un crimen y un acto despiadado.“Ellos como son ricos y si uno de sus hijos padeciera algo así, lo llevaría al mejor hospital. Son personas sin corazón, no saben que la vida de esos niños pende de ese tratamiento”, refirió la representante de la agrupación.Se solicitó hablar con César Augusto Villatoro Méndez, director del Hospital Infantil de Especialidades (HIE), ya que es el lugar donde generalmente se aplican los tratamientos pero se negó a dar información.

