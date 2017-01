Banco de Sangre, en crisis

Requisitos para donar

Fuente: Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II

El Banco de Sangre se encuentra en crisis pues la disponibilidad de ese tejido se encuentra por debajo del mínimo, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de Gobierno del Estado en la frontera.“En caso de alguna contingencia, tendríamos mucho problema en resolverla o en dar la atención debida”, agregó.Dijo que la sangre más común es la O positivo, de la cual se deben tener por lo menos 30 pintas y se cuenta sólo con 17, y de O negativo hay tres, menos de la mitad de lo que se requiere.“De A positivo el mínimo es 15 y tenemos 2”, agregó. Y de B positivo se necesitan 8 y hay únicamente 2.El Banco de Sangre surte al Hospital General, al Hospital de la Mujer, al Hospital Infantil de Especialidades y a los nosocomios privados.Ante esa situación, Valenzuela Zorrilla urgió a los fronterizos a acudir a donar sangre, “pero más que eso, se necesita avanzar en la cultura de la donación de órganos”.“Los juarenses debemos hermanarnos y acercarnos a donar, todos los que podamos”, expresó. “Hay que contribuir para tener un stock suficiente para hacer frente a cualquier suceso”.La química Patricia Marmolejo Caballero, directora del Banco de Sangre, informó que esa institución se ubica en calle Sierra de Juárez 5727, esquina con Montes Urales, de la colonia La Cuesta.Para donar se necesita tener cuatro horas de ayuno y acudir en cualquiera los siguientes horarios: de 8:00 a 11:00 horas, y de la 14:00 a 17:00 horas.Entre los requisitos están ser mayor de edad y menor de 65 años, no ingerir bebidas alcohólicas, no padecer ni alta ni baja presión arterial y no haber estado enfermo de hepatitis.También no contar con tatuajes o perforaciones, no tener alergias graves, no haber sido vacunado vs la hepatitis o rabia el último año y no tener gripe, dolores de cabeza o estómago.Los hospitales tienen actualmente una disponibilidad mínima de sangre y en cierta forma esto se debe a la época, pues en diciembre y enero la gente deja de donar, dijo. (Horacio Carrasco / El Diario)