Peligran alumnos por malas condiciones de su escuela

Las malas condiciones en que se encuentra la primaria Luis Ramírez ponen en peligro a alumnos y maestros, denunció Alberto Silva Jasso, director del plantel.Advirtió que una pared del salón de quinto grado está a punto de derrumbarse, por lo que teme por la integridad de los menores.También mostró que los techos de algunos salones se encuentran afectados por las pasadas lluvias.Aunque maestros y padres de familia se han unido para rehabilitar la institución, afirmó, no cuentan con los recursos económicos necesarios para efectuar todas las reparaciones requeridas.Dijo que han solicitado en repetidas ocasiones la intervención de las autoridades de Educación, sin obtener respuesta.“Entre los papás y nosotros nos ponemos a mejorar la escuela, pero por ejemplo no podemos costear los gastos de tirar y levantar una pared como la que está a medio caer”, expresó el directivo.César Ruiz, vocero de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED), informó que no hay solicitudes de apoyo para reparaciones en la primaria Luis Ramírez y llamó a los directivos a hacer la petición vía escrita.El plantel está ubicado en el cruce de las calles Rodolfo Ogarrio y Mariano Escobedo de la colonia Monterrey.Silva Jasso indicó que la escuela tiene más de 56 años de antigüedad y que han sido pocas las veces que se ha realizado una rehabilitación en la infraestructura a fondo.Informó que la primaria pertenece a la Zona 56, en donde todas los planteles de nivel básico han sido rehabilitados, menos la que él dirige.También solicitó la instalación de un domo, ya que el plantel cuenta con el programa de horario extendido y en verano es imposible realizar actividades físicas bajo el sol. Los 418 alumnos inician actividades escolares a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde.El director relató que hace un par de años las autoridades de Educación impermeabilizaron los salones, pero el trabajo no se realizó de manera adecuada y con los recursos de las cuotas de inscripción tuvieron que volver a reparar los techos.“No necesitábamos que nos impermeabilizaran, requerimos de otras cosas más urgentes como la pared de quinto grado que está en mal estado”, refirió.Silva Jasso expuso que todavía tienen salones edificados con adobe y que con las lluvias han notado graves afectaciones porque se empezaron a remojar.Dijo que muchos de los proyectos de mejora los han llevado a cabo con el pago de inscripciones – que es de 250 pesos por alumno cada ciclo escolar– sin embargo la mayoría los padres de familia de la zona son de escasos recursos y no todos cuentan con el dinero para efectuar el pago.“Contamos con toda la disposición de los papás para hacer mejoras, pero hay cosas en donde requerimos el apoyo de las autoridades. A mí me dice el supervisor de Zona que mande las fotos de los daños, pero ya hemos mandado tantas que perdimos esperanza”, expuso el director. (Maricela Morones / El Diario)

