Gasolineros amagan con extender paro 7 días

Tras dejar de captar más de 415 millones de pesos por la fuga de consumidores de gasolina a El Paso, Texas, los empresarios gasolineros realizarán el lunes un paro de actividades en 140 expendios de Juárez, que podría extenderse hasta por una semana si el Gobierno federal no reactiva la homologación de los precios entre México y Estados Unidos.El bloque– integrado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Gobierno Municipal– aseguró que la protesta buscará también subsanar los efectos del “gasolinazo, debido a que desde el inicio del año los comercios locales han dejado de recibir 264 millones 600 mil pesos por la ausencia de consumidores.Ni las estaciones de Oxxo Gas ni las de Petrol participarán en el paro.El vicepresidente de la sección de Hidrocarburos de Canaco y Consejero Nacional de Onexpo, Rogelio Arreola Pinelo, indicó que irán por la homologación debido a que el litro de combustible carga con un 78 por ciento en impuestos (16 por ciento de IVA y 4.30 pesos de IEPS).Explicó que la protesta iniciará a partir del lunes –desde las 10 de la mañana– con el paro de 140 expendios que suspenderán en “todas las fronteras” sus actividades por 24 horas.“Si aun así no se llega a ninguna negociación para regresar la homologación, nos iremos a tres días o hasta una semana”, amagó.Arreola Pinelo aseguró que esta es una medida necesaria por la fuga de consumidores que se han ido a gastar a El Paso, Texas, que ha dejado la ausencia de 680 millones 296 mil 932 pesos –415 millones 696 mil 932 en gasolina y un estimado de 264 millones 600 mil en consumo general – ha sometido la economía local.Rogelio González Alcocer, presidente de Canaco, aseguró que los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registraron que la mitad del parque vehicular está consumiendo en El Paso, Texas, es decir, 240 mil automóviles (de un parque vehicular de cerca de 400 mil) cruzan a la semana a cargar combustible.Dijo que esto también genera una fuga de capital hacia otro tipo de comercios, debido a que en promedio están gastando 20 dólares.El vicepresidente de la sección de Hidrocarburos de Canaco y Consejero Nacional de Onexpo, señaló que el gasolinazo ya obligó a las empresas a recortar hasta un 30 por ciento en personal –alrededor de mil y mil 200–, debido a que las condiciones se han vuelto insostenibles, pues además enfrentan la competencia de los expendedores que sí pueden ofrecer el litro de Magna y Premium a precio “subsidiado”, lo que ha bajado sus ventas hasta un 60 por ciento, según han especificado los propios gasolineros.“Si no resolvemos esta situación, en una semana podríamos estar cerrando las primeras estaciones”, declaró.

