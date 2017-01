Petrol no ha recuperado ni un cinco

Petrol, la marca de gasolina de Almacenes de la Frontera o Del Río, no ha recuperado ni un peso de lo que ha invertido en el estímulo que le permite vender combustible más barato a sus consumidores, informó la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado y copropietaria del negocio, Alejandra de la Vega Arizpe.Señaló que el Gobierno federal fijó el precio y el estímulo, pero aún no tiene el esquema fiscal que les permita recuperar 3.27 pesos por litro correspondientes al IEPS, y que permite a los gasolineros vender el combustible en 12.44 el litro, en lugar de 15.71 pesos por unidad.La funcionaria y empresaria explicó Hacienda determinó un precio de 15.71 pesos por litro para esta frontera, pero ofreció un estímulo fiscal a los gasolineros para que puedan venderla más barata.Este estímulo se aplica al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y equivale a 3.27 pesos por litro, que en teoría regresará a los gasolineros.Añadió que el esquema obliga a los gasolineros a pagar el litro a 15.71 pesos y a venderla a 12.44, en el supuesto de que la diferencia se podrá solicitar en devolución o acreditar contra Impuesto Sobre la Renta (ISR).Sin embargo, dijo que hasta ahora no está listo el mecanismo por el cual se les va a regresar el impuesto, por lo que hay una cantidad muy importante de dinero pendiente de devolver.Dijo que Petrol decidió aplicar este descuento a fin de beneficiar a los consumidores. Sin embargo, afirmó que para muchas gasolineras es imposible aplicar el descuento, porque no tienen el capital suficiente para amortiguar el estímulo mientras Hacienda les regresa el dinero.En la ciudad sólo Oxxo Gas y Petrol son las estaciones que venden la gasolina al precio con estímulo de 12.44, mientras que el resto, alrededor de 150 estaciones, lo comercian en los 15.71 pesos.

