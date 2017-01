Arrestan por tortura a expolicía municipal… tenía amparo

Agentes ministeriales arrestaron a un expolicía municipal, sospechoso de tortura en perjuicio de una empleada doméstica en junio del 2013.Sin embargo, Erick Hernández Mendoza había obtenido un amparo a su favor, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito, y ayer al ser presentado ante el juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez no permitió que le formularán cargos y ordenó que se inicie una investigación por un posible delito cometido al arrestar a una persona que contaba con la protección de la justicia federal.La orden de aprehensión contra Hernández Mendoza se giró en septiembre del 2013 por dos delitos: tortura así como abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Pero en mayo 2014, Hernández obtuvo un amparo en el que el juez federal determinó que no pueden coexistir al mismo tiempo los dos ilícitos y dejó insubsistente la orden de aprehensión, así lo dijo el juez Mendoza Rodríguez en una audiencia pública realizada ayer.El mismo juez dijo que la orden de aprehensión no tiene validez ni vigencia y ordenó poner en libertad a Erick Hernández. Además le dio vista a la agente del Ministerio Público para que inicie una indagatoria respecto a por qué se ejecutó una orden inválida y le advirtió que será sancionada con 30 días de salario mínimo si no atiende esa instrucción.El Tribunal emitió el oficio para que Hernández fuera liberado pero ayer a las 16:30 horas cuando esta persona ya estaba en la Aduana del Cereso 3 de Ciudad Juárez en espera de salir libre y frente a sus familiares, volvió a ser detenido.El abogado defensor informó que un grupo de agentes ministeriales que no llevaban orden de aprehensión y viajaban en un vehículo sin matrículas donde se llevaron a el expolicía de la Aduana del penal y a él lo amenazaron.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.