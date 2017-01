Tras 4 años, reinician búsqueda de osamentas

Transcurrieron casi cuatro años para que la Fiscalía General del Estado (FGE) regresara a buscar más osamentas en un rancho situado en el ejido conocido como “La Colorada”, en el Valle de Juárez.Una veintena de elementos de la FGE continuaron ayer con los rastreos y excavaciones tras localizar el pasado 17 de enero dos cuerpos más, que se encuentran sin identificar oficialmente.Al frente del operativo se encontraba el comandante Ranulfo Galindo López y su hijo Abraham Galindo, quienes coordinaron a los peritos especializados, a los integrantes de la unidad canina y a los agentes investigadores.Hasta el cierre de esta edición no se daban a conocer los resultados del operativo de búsqueda y rastreo.Esa propiedad, ubicada en el ejido Jesús Carranza del municipio de Juárez, fue rastreada los días 23 y 24 noviembre de 2012 y exhumaron 20 osamentas masculinas, según informó la FGE el 26 de noviembre de ese año mediante un comunicado.Las fosas, según los datos recabados en ese entonces, fueron localizadas después de la extradición a Estados Unidos del excomandante del grupo Antisecuestros José Antonio Acosta Hernández, apodado “El Diego” y líder de “La Línea”.Presuntamente las autoridades de México y Estados Unidos utilizaron la información que proporcionó Acosta sobre la ubicación de decenas de personas que fueron ‘levantadas’, asesinadas y sepultadas en los años 2008, 2009 y 2010.Sin embargo, la Fiscalía dejó de buscar más cuerpos tras descubrir las 20 osamentas.El lunes pasado el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dio a conocer que se iniciaba la búsqueda de personas que tienen reporte de ausencia o extravío y que con investigación de campo han logrado establecer dónde podrían estar inhumadas en forma clandestina.“Materialmente empezamos la semana pasada, en el primer día se encontraron dos cuerpos y tenemos delimitados los lugares donde vamos a seguir excavando”, dijo.Agregó que dentro de las carpetas de investigación abiertas no se cuenta con antecedentes de que Mauricio Luna Aguilar, uno de los hombres que aterrorizó por años al Valle y ahora sentenciado a cadena perpetua, esté relacionado con esta propiedad.Decenas de familias originarias del Valle, algunas ya en el exilio, fueron sometidas a exámenes de ADN y tenían la esperanza desde el 2012 de recuperar a su ser querido para darle cristiana sepultura, lo que hasta el momento no ha ocurrido.Carlos Spector, abogado de la organización internacional Mexicanos en el Exilio, que preside Alfredo Holguín, urge a las autoridades información en torno al avance de estas investigaciones y no descarta la realización de próximos rastreos ciudadanos en esta zona del Valle de Juárez. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.