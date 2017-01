'Edificio de Recaudación pertenece al Estado'

Cargando

El edificio de la antigua Recaudación de Rentas es propiedad de Gobierno del Estado, de acuerdo con un decreto de 1969, pero no se ha formalizado su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dijo Rubén Trejo Ortega, jefe de esta dependencia estatal.Registralmente hablando, de acuerdo con lo que obra en los archivos de esa dependencia, el inmueble sería propiedad del Gobierno Federal, dijo.“Nosotros no tenemos ningún conocimiento de que haya algún documento registrado en nuestro archivos donde se acredite la propiedad por parte del Municipio”, agregó.Informó que el 13 de septiembre de 1968 quedó registrada la escritura pública 3796 ante la fe del notario número 9, Alejandro González Vargas, donde se indica que el Gobierno de Estados Unidos entregó al Gobierno de México los terrenos del parque El Chamizal, con una superficie de 333.260 hectáreas.Posteriormente, el 16 de enero de 1989, el Gobierno de México donó en favor del Ayuntamiento de Juárez, por decreto presidencial del 4 de mayo de 1987, una superficie de 248.47 hectáreas que ahora es el parque, añadió.Y luego, mediante escritura pública del 13 de octubre de 1998, la Junta Federal de Mejoras Materiales donó al Ayuntamiento una superficie de 19 mil 482.12 metros que es donde se ubica la actual presidencia municipal, expresó.Pero el Gobierno federal se reservó algunos polígonos, como los patios fiscales, las oficinas del CILA, la antigua escuela de El Chamizal hoy Bachilleres y el espacio donde se ubica el antiguo edificio que ocupó la Recaudación de Rentas.Es decir, este inmueble que es objeto de la disputa entre el estado y el municipio “registralmente” seguiría siendo propiedad federal, dijo Trejo.Pero sucede que mediante decreto del 25 de octubre de 1969, el Congreso del Estado declaró de utilidad pública la adquisición por parte de Gobierno del Estado de ese edificio y el terreno, con una superficie de mil 786 metros cuadrados, informó.El precio fue de 2 millones 500 mil pesos y el vendedor fue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A., pero el decreto no se ha inscrito en dicha oficina, expreso.Es decir, falta que se formalice la inscripción por el Gobierno del Estado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, añadió.Hasta la fecha no se ha presentado ningún documento por el Municipio que acredite la propiedad de ese polígono, dijo.De existir algún documento que entregue la propiedad de ese inmueble al Ayuntamiento, deberá ser mostrado para hacer la correspondiente inscripción, informó.El subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, dijo que el proyecto de instalar en ese espacio un centro de atención a migrantes con fondos de los tres niveles de Gobierno, sigue vigente al margen de cualquier disputa.

