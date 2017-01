Exiliados por violencia y sin justicia para familiares

El exilio se convirtió en la única opción de vida para los integrantes de la familia García Archuleta. La privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Iván y Elmer García Archuleta, así como de Gabriel Gándara Archuleta, fue la última agresión perpetrada por Mauricio Luna Aguilar y sus secuaces contra esta familia.Mauricio Luna Aguilar, alias “El Papacho”, fue sentenciado a cumplir una pena vitalicia por privarlos de su libertad el 6 de diciembre del año 2014. Sus cadáveres fueron tirados el 11 de diciembre de ese año tras el pago de un rescate de 2 mil dólares por su libertad.Pese a la condena, los deudos consideran que no se ha hecho justicia a las víctimas residentes del municipio de Guadalupe, Chihuahua.“Todavía faltan personas por ser detenidas, siguen libres Alan Luna, uno de los hijos de ‘El Papacho’ y Sergio Marrufo”, dice una integrante de la familia entrevistada en El Paso, Texas, y quien pide la reserva de su nombre al saber que estas personas pueden estar en territorio estadunidense.El padre de Sergio Marrufo, también radicado en Guadalupe, fue privado de su libertad en mayo del 2015 y según trascendió su hijo negoció su liberación con los captores.Los García Archuleta leyeron la entrevista que El Diario realizó a Mauricio Luna Aguilar y decidieron ahondar en la tragedia que vivieron a causa de la corrupción que imperó en la región del Valle, donde “El Papacho” operó por varios años impunemente e hizo del Valle una pesadilla.“Los policías ministeriales los protegieron, estaban a sus órdenes, los veíamos hasta en las unidades. Por años les permitieron hacer lo que quisieran y las autoridades municipales tampoco hicieron nada”, asegura uno de los hermanos de Elmer e Iván.“Es una persona que hizo mucho daño a familias en el Valle, que no se quiera hacer la víctima”, sostiene la hermana.“Yo si pudiera le preguntaría por qué matar a mis hermanos, si él dice que no mató a gente inocente, yo quiero que diga por qué asesino a Iván, a Elmer, a Gaby. Que no quiera exculpar a sus hijos, ellos (Alan y Mauricio) recibieron los dos mil dólares que nos exigieron a cambio de liberarlos y no cumplieron”, acusa la mujer.La familia García Archuleta afirma que Mauricio Luna, hijo, estuvo presente el día que privaron de la libertad a Elmer y fue quien empezó las negociaciones del secuestro junto con su hermano, quienes recogieron el dinero que pidieron por el rescate que entregaron en un centro comercial de la avenida Pedro Rosales de León en Ciudad Juárez.“Cuando pasó eso pensamos que los iban a golpear y los iban a regresar porque eso hacían ellos, imponían su ley. Ellos nos conocían y pensamos que habían visto a las novias de ellos, porque Iván y Gaby eran volados, pero luego empezaron a llamar por teléfono pidiendo el rescate”, narra.“Nos dieron una hora para dejar el pueblo, yo me fui a El Paso, Texas, por los 2 mil dólares y llevé el dinero a Juárez que entregamos a Maury. Mi familia se movió para juntar ese dinero y luego salieron con que los habían matado y que nos iban a decir en qué fosa estaban”, recuerda.Como parte del proceso irregular en que incurrió el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que no los dejaron poner la denuncia en Juárez y los regresaron a Guadalupe.“¿Cómo nos íbamos a regresar a Guadalupe cuando ellos nos andaban cazando?” cuestiona.Los hermanos narran que fue por presión de las diversas organizaciones juveniles que conocieron el trabajo de Elmer, que la Policía Estatal llegó a las casas de los García Archuleta y los resguardaron en un hotel por tres días mientras rendían declaraciones.Hasta entonces presentaron la denuncia. El caso ya era noticia nacional y se cuestionaba el trabajo de la Fiscalía.Recuerda que el día 11 de diciembre a muy temprana hora tiraron los cuerpos de sus seres queridos en “La Colorada”, ejido Jesús Carranza.“Los cuerpos ya habían sido enterrados y los sacaron para luego abandonarlos en la carretera. Nos tomaron muestras de ADN y fue la misma Policía la que nos llevó al puente internacional. Éramos 33 los que llegamos a pedir asilo político”, agrega la entrevistada.Tras la captura de “El Papacho”, quien vestía el pantalón corto que Elmer llevaba el día de su plagio y luego de que Mexicanos en el Exilio sostuvo una reunión con autoridades consulares de México y de la Procuraduría General de la República (PGR) en enero del 2015, la familia García Archuleta sostiene que aún no se hace verdadera justicia.Aseguran que perdieron a sus seres queridos, sus hogares y la tranquilidad por eso descartan regresar al Valle donde aún prevalece la impunidad que los expulso de su terruño.