Será Barrio consultor en gabinete estatal

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador del estado y quien se desempeñó como coordinador del equipo de transición del actual Gobierno del Estado, encabezará una comisión para determinar obras públicas prioritarias para esta ciudad.“Francisco Barrio recibió una invitación del gobernador Javier Corral para encabezar una comisión intersecretarial que haga los análisis y las consultas para determinar la prioridad en programa de obra pública de Gobierno del Estado para Juárez”, expresó el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.El funcionario precisó que el exgobernador no recibe ningún pago, no se registra como empleado de gobierno y sólo ha aceptado de buena voluntad colaborar en esta comisión que pretende que no sea una decisión unilateral de gobierno en materia de obra para Juárez.Informó que lo anterior implica que Barrio Terrazas invite a un grupo de interesados conocedores del tema para ver todas las opciones en materia de obra para la ciudad, de tal manera que presenten al gobernador la propuesta que más convenga para la comunidad.Galindo Noriega dijo que esta comisión ya comenzó a trabajar y llevan varias reuniones en la que se tiene un catálogo de opciones de obra que son alrededor de 26 proyectos los cuales están siendo analizados bajo algunas premisas como el impacto que tenga para la economía de la ciudad, el beneficio que genere para los sectores más marginados de la comunidad y además sobre esquemas financieros que se pueden utilizar para hacer más eficiente el gasto público.Dijo que esta comisión se reunió esta semana y ya se tiene programada una nueva reunión para la próxima semana para determinar con una idea más clara cuales son las opciones de obra más convenientes para la ciudad.Agregó que la invitación que realizó el gobernador Javier Corral Jurado al exgobernador Barrio Terrazas es “por el liderazgo que tiene en la ciudad, por la experiencia que tiene en temas similares en su carrera como servidor público y además por el interés que ha mostrado en colaborar con el actual gobierno para que se tomen las mejores decisiones”.

