Suben precios a récord

El “megagasolinazo” y el dólar caro impulsaron la inflación en Ciudad Juárez a su nivel más alto en 22 años, arrojó el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De acuerdo con el indicador, en la primera quincena de 2017 los precios aumentaron un 2.41 por ciento, la tasa más elevada para un período similar desde 1995.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ, explicó que en la región, los factores del dólar caro y la eliminación del esquema de homologación de la gasolina agravaron la escalada de precios.Amas de casa y consumidores aseguran que el dinero cada vez alcanza para menos, principalmente en el caso de los alimentos.La información difundida por el Inegi indica que los aumentos en los precios de la gasolina, el gas Licuado de Petróleo (LP) y la electricidad son los principales factores que dispararon la inflación a récord.Tan sólo en el caso de la gasolina de bajo octanaje se reportó un aumento en los primeros quince días de enero de 30 por ciento, mientras que la de alto octanaje se encareció un 38 por ciento, aumentos nunca antes vistos desde que se lleva la estadística.El índice de precios anualizado llegó a una tasa de 6.33 por ciento, colocando a Ciudad Juárez en el séptimo sitio de las urbes con mayor variación.Además de los servicios y energéticos, alimentos de la canasta básica incrementaron en la primera quincena hasta un 44 por ciento.Por ejemplo, en el caso del limón el Inegi indica que tuvo un alza de 44 por ciento en la primera quincena de enero.Otro de los productos con mayor variación fue la cebolla, con un 24 por ciento.Un comparativo realizado por este medio con base en los precios difundidos por diferentes tiendas, mostró que algunos artículos de la despensa triplicaron su valor en el último año.La manzana roja a principios de 2016 costaba 15.99 pesos el kilo y su costo actual es de 29.99 pesos, se pudo apreciar durante un recorrido.La naranja es otro de los frutos que más ha subido, con 66 por ciento, el plátano 89 por ciento y el limón 92 por ciento, contra enero de 2016.Angélica Gómez Aguilar, quien se encontraba realizando compras ayer en un supermercado, comentó que esta cuesta de enero la ha resentido como ninguna.“Por más que trato de ahorrar, de usar menos el carro para no gastar gasolina y comprar lo más barato no me alcanza”, expresó.Mencionó que desde hace varios meses surte su alacena “cazando” ofertas por la ciudad, pero ahora ni eso ha sido suficiente.El economista Luis Alamilla explicó que la inflación impulsada por el “megagasolinazo” era algo que se proyectaba, por estar relacionado con la cadena de logística.Detalló que aquí la situación se complica, pues con un dólar por encima de los 21 pesos los productos, que son en su mayoría importados, se encarecen todavía más.El índice de precios para Ciudad Juárez superó incluso al nacional, que se colocó en 1.51 por ciento quincenal y 4.78 por ciento a comparación anual.La tasa anual superó a la marca inflacionaria establecida por Banco de México (Banxico) fijada en 3 por ciento.Alamilla Ocaña dijo que el hecho de que se haya rebasado el límite establecido por el Banco Central es grave, pues refleja que hay poco control para asegurar el poder adquisitivo de la moneda mexicana.El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribeña, dijo que el alza de los combustibles ha registrado una inflación, “pero será temporal y se irá desvaneciendo con el paso del tiempo”.Indicó que si el gobierno logra “anclar” la relación con Estados Unidos, ayudará a acotar la incertidumbre y a que el país siga creciendo de manera sostenida.Meade dijo que la relación que tiene México con Texas es muy grande, “nos hemos convertido en el principal inversionista de los países emergentes en Estados Unidos, compramos muy por arriba de los países del BRIS (Brasil, Rusia, India y Sudáfrica)”.Aseguró que “tenemos una economía mexicana estable frente a muchos choques relevantes, en medio de un mundo que no crece, de un comercio que no tiene gran dinamismo y de un sector energético deprimido, en medio de todo ello, la economía mexicana ha probado ser estable”.

