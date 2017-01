Van contra violencia política de género

Cargando

Mujeres que participan en la vida política ven sus aspiraciones obstaculizadas al contender por un puesto de elección popular, ya que no se hacen visibles sus propuestas o se les dedica un presupuesto menor del destinado para promover los liderazgos de las mujeres.Lo anterior lo afirmó la coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, en el marco del Foro Institucional para Eliminar la Violencia Política de Género, organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE).Comentó que la violencia política es una situación que pocas veces se ve con claridad, pero que ella conoce casos porque ha estado en contacto con mujeres y personas de diversidad sexual de la vida partidaria que han enfrentado situaciones que se podrían considerar como violentas.“Se han comentado de casos en otras partes del país y pese a que en Chihuahua no se han presentado, habría que hacer una revisión a aquellos los cuales no se han denunciado”, expuso.Agregó que algunos que no se han denunciado por temor y otros porque no son considerados violencia política.Julio César Bonilla, coordinador de análisis de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), comentó que esta situación se ha hecho más visible con el incremento de la inclusión de las mujeres en los procesos electorales.Definió a este tipo de acción como violaciones o atentados contra la integridad física, patrimonial o económica de las mujeres que compiten a cargos de elección popular y que son parte del ámbito público.Sin embargo comentó que esta violencia se vive también en el ámbito privado y que es importante denunciarlo.La excandidata transgénero por la diputación en el distrito 09 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaqueline Barrientos irrumpió en foro organizado para tratar temas relacionados con la violencia política de género y despotricó contra Arturo Meraz González, consejero presidente del IEE y Julio César Bonilla de la FEPADE.Lo anterior por no atender su petición de cambiar su nombre de pila, Leandro Barrientos, en las boletas para emitir el voto durante la jornada electoral, por el que utilizó durante la campaña y con el que se identifica, Jaqueline Barrientos.“Lo que ahorita ellos están hablando aquí del respeto, de la igualdad que debe de existir en las organizaciones no existe, aquí está, yo presenté un recurso de impugnación ante estas personas que están aquí, señor aprovecho para saludarle, porque todas las veces que fui a Chihuahua nunca me atendió, incluso su institución me cerró la puerta”, dijo dirigiéndose a Meraz González.En ese momento ni Meraz González, ni Bonilla emitieron alguna respuesta, sin embargo posteriormente, el presidente del Instituto Estatal Electoral, dijo que el caso de Jaqueline aún no está tipificado como violencia política pero hay una denuncia interpuesta contra el IEE ante la FEPADE.Mencionó que Jaqueline no quería que apareciera su nombre tal cual está en su acta de nacimiento, sino que apareciera el nombre de Jaqueline con sus apellidos.“Ese ciudadano no existe, no hay un acta de nacimiento que tenga ese nombre con sus apellidos y la ley nos impide hacerlo”, dijo Meraz.