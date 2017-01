Aprehenden a presunto homicida; alega tortura

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en diciembre del año pasado.El acusado, José Guadalupe de Jesús L. G., rindió declaración para afirmar que lo torturaron los agentes estatales e incluso le mostró el tórax y las piernas a la juez para señalarle los moretones que traía.“Estoy todo golpeado, me echaron agua, me vendaron los ojos. Le puedo enseñar todos los golpes; me apachurraron con el pie (en el pecho), me echaron agua por la nariz, siento esto (el pecho) como hundido. El doctor (del Cereso 3) me puso una inyección para poder venir”, dijo José Guadalupe a la juez de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza en una audiencia pública realizada ayer en la Quinta Sala de la “Ciudad Judicial”.En su turno, una agente del Ministerio Público le informó al detenido y a la juez que esa autoridad sigue una investigación en contra de José Guadalupe porque el pasado 15 de diciembre aproximadamente a las 12:30 horas él y otro individuo llegaron a la calle Desierto de Thar frente al número 1720-351 del fraccionamiento Parajes de Oriente y dispararon en contra de Juan Carlos Corral Guerrero, quien se encontraba desarmado.La víctima sufrió un shock hipovolémico debido a una laceración del pulmón derecho y del corazón por los impactos de bala que recibió en el tórax, explicó la fiscal, quien también clasificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio con penalidad calificada e indicó que José Guadalupe es coautor.La juez dio por formulados los cargos; también ordenó a la representante social iniciar una investigación por los actos de tortura denunciados por el detenido y solicitó que le sea remitido en un plazo de 48 horas el informe de integridad física elaborado al momento que ingresó a Fiscalía y en relación a esa causa penal.José Guadalupe, alías “El Lupillo”, pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro de 72 horas o tres días y posteriormente a paso muy lento debido a que dijo tener mucho dolor, incluso para caminar, fue sacado de la quinta sala para llevarlo a la novena ante el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría.En esta segunda audiencia, se reanudó un proceso penal número 490/16 correspondiente al delito contra la salud y que estaba suspendido debido a que José Guadalupe no se presentó a una audiencia intermedia o de preparación a juicio oral.En la causa 490/16 el juez fijó la audiencia intermedia para el próximo 9 de febrero y en la audiencia inicial correspondiente al ilícito de homicidio, la diligencia de vinculación o no a proceso se programó para mañana a las 9:30 de la mañana.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.