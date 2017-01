Reclasifican delito de extorsión a amenazas contra dos

Un Tribunal de Control ayer reclasificó un delito de extorsión a amenazas, al considerar que los agentes del Ministerio Público (MP) de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado Zona Norte clasificaron incorrectamente los hechos puestos a su análisis.Además el Tribunal dictó auto de no vinculación a proceso a dos de los cuatro acusados. Se trata de dos mujeres, una de ellas nacida en Puerto Rico, María Catalina Hernández Hernández y la extranjera María Netalise Jorge.Los otros dos sospechosos Edgar Francisco Ríos Hernández y Azael Salas Salas –quien también se hace llamar Ricardo Eduardo Galván Contreras–, sí fueron vinculados a proceso pero por el ilícito de amenazas y la juez Rocío González Lara determinó que deben continuar en prisión aunque no usaron armas.El arresto de las cuatro personas se realizó el pasado 16 de enero luego de que a las 14:32 horas se recibió una llamada al Centro de Emergencia C-4 en la que se reportaba que en un negocio ubicado en las calles Ocotillo y José María Morelos, de la colonia Insurgentes, cuatro personas exigían 75 mil pesos.Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y entrevistaron al afectado –cuya identidad quedó bajo reserva judicial–, él denunció que dos hombres y dos mujeres habían llegado a su establecimiento en un automóvil Saturno y le pedían 75 mil pesos porque supuestamente él había desmantelado un automotor y le advirtieron que de no pagar le iban a quemar el negocio y a matarlo.Además el quejoso refirió que los ahora detenidos le dijeron que eran “carnales”, es decir parte de la organización delictiva que se autodenomina “La Línea” y que más tarde iban a regresar por el dinero.Sin embargo, ayer los dos masculinos rindieron declaración para señalar que nunca le pidieron dinero al propietario del taller. Ricardo Eduardo dijo que él acudió al negocio pero a reclamar que le devolvieran un automóvil Saturno tipo Sedan 2007, que fue robado en noviembre del 2016 y que se enteraron fue desmantelado en ese taller.Ricardo afirmó que sí le habló fuerte al mecánico y que él sí es “malandro”, pero nunca va a involucrar a su esposa en un delito así y que la otra pareja “es calmada”.En su turno Edgar Francisco señaló que el 16 de enero iban a comer y Ricardo se detuvo en el taller para exigir la devolución del auto y que las mujeres se quedaron en el interior del vehículo donde viajaban y sólo descendieron cuando se empezó a hacer “montón”.

