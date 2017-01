Encuentran dos cuerpos decapitados

Cargando

Los cuerpos de dos personas decapitadas, cuyas cabezas fueron encontradas en lunes pasado, aparecieron ayer por la mañana en lugares distintos.Hasta ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) no contaba con las identidades de las víctimas, indicaron funcionarios de esa corporación.Inicialmente, la tarde del lunes pasado, vecinos de la calle Jiménez, ubicada en las inmediaciones de la colonia Nuevo Hipódromo, reportaron la presencia de dos hieleras blancas donde se encontraban las cabezas cercenadas de dos hombres.Junto a las hieleras se encontró una cartulina de color verde con un mensaje dirigido a vendedores de cristal.Peritos recogieron los restos y los llevaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).Ayer, cerca de las 06:00 horas, ciudadanos reportaron la presencia de dos cuerpos sin cabeza en distintos puntos, por lo que agentes policiacos acudieron a los sitios para corroborar los reportes, que finalmente resultaron ciertos.Uno de los cadáveres fue abandonado en la banqueta de las calles Benito de Jesús García y Jesús Elizarrarás de la colonia El Campanario, mientras que el segundo fue dejado en las calles De la Paz y Oasis Revolución del Infonavit Oasis Revolución, frente a un parque.Las víctimas tenían las manos y pies atados con cinta adhesiva, de acuerdo con agentes preventivos que llegaron a los dos puntos como primeros respondientes.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE en la Zona Norte, dijo ayer que los cuerpos no están identificados de forma oficial y que las edades de los hombres oscilan entre los 25 años en uno de los casos y entre 45 y 50 en el otro.La representación social dio a conocer que hasta ayer se contabilizaban 39 homicidios en lo que va del mes, más cuatro osamentas y una cabeza que fue localizada en la plaza de Zaragoza., de la cual no se ha localizado el cuerpo.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.