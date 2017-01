Crece incertidumbre en industria local por Trump

Mientras que en Estados Unidos crecen dos amenazas contra la economía juarense –la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la presión directa de Donald Trump sobre empresas automotrices para que no produzcan en México–, las maquiladoras mantienen la inversión pausada y esperan certeza en las medidas comerciales.Especialistas afirmaron que es muy difícil que los corporativos muevan las plantas que tienen instaladas aquí y dijeron que es factible abandonar el acuerdo con sus homónimos de norteamérica si las condiciones propuestas no son favorables para el país.La especialista económica y directora de la Agencia de Estadística de Mercados, Érika Donjuán Callejo, indicó que actualmente no se tiene certidumbre de las medidas que tomará Trump, pero es importante ver el escenario presentado ayer en la Oficina Oval, “porque el hecho de que esté teniendo reuniones y gestionando tratos con corporativos manufactureros (automotrices y otros) es algo que nos puede afectar”.Aseguró que mientras el presidente estadounidense no establezca medidas claras, hay riesgo de que se frenen más inversiones, a pesar de que la mano de obra barata de México sigue implicando grandes ahorros en costos de producción para las trasnacionales.La Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (Amac Index-Juárez) informó en semanas pasadas que ya existen empresas que tienen planes de crecimiento frenados en esta ciudad, de las cuales no se precisaron nombres ni una cantidad exacta.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, comentó que la inversión que ya está instalada en Ciudad Juárez no se moverá, sin embargo, habrá capital que se irá a Estados Unidos, dependiendo de la naturaleza de la operación o los ahorros que puedan encontrar en los incentivos y la posibilidad de automatizar ciertas operaciones.

