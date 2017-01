Acusan de corrupción a inspector de Comercio

Cargando

Un grupo del Frente de Movimientos Populares, liderado por José Luis Ontiveros, denunció ayer en la presidencia municipal a un inspector de Comercio por supuestos actos de corrupción.Ellos señalan que Adrián Muñoz, les solicitaba dinero a cambio de no cerrar sus negocios.Ontiveros aseguró que en días pasados, la Dirección de Comercio clausuró tres establecimientos donde hay maquinitas de juegos, “en represalia” porque se han negado a pagar.El grupo fue recibido por el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, quien aseguró que iban a revisar las denuncias y acordaron reunirse posteriormente para dar seguimiento al caso.“Venimos con el secretario del Ayuntamiento para decirle que no ha entendido el inspector Adrián Muñoz en cerrar los negocios de nuestra organizaciones”, expuso.Aseguró que tres de los negocios que cerraron, localizados sobre la calle Ramón Rayón, dos tenían licencia de funcionamiento y el otro no porque el permiso no concordaba con su giro.“Hay discos piratas, hay fayuca, y qué es lo que está pasado, estos están protegiendo a ciertos grupos”, denunció Ontiveros.El secretario del Ayuntamiento los recibió en su oficina y aseguró que se iba a investigar al inspector y se dará solución al problema.Rentería explicó que no sólo fueron clausurados esos tres negocios por Comercio, sino varios, porque se realizó un operativo general.“En Comercio tenemos que tener la postura así; son todos, y creo que ustedes también buscan que no haya privilegios, que no haya favoritismos, que todos nos ajustemos a la reglamentación”, señaló el funcionario.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.