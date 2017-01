Recuperan camioneta con material radiactivo

Policías municipales localizaron la noche del lunes, a las 23:18 horas, la camioneta tipo pick up color blanco que contenía material radioactivo y fue robada; en el lugar los agentes aseguraron el vehículo y su carga.El vehículo fue abandonado en el Camino Real y calle Feldespato en la colonia Los Ojitos, luego de implementarse un operativo de búsqueda, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El portavoz dio a conocer que en la caja de la camioneta estaba el estuche de color rojo que advertía con una calcomanía el contenido del material radioactivo.Tras ser ubicado la unidad y su carga el personal especializado procedió al resguardo del equipo radioactivo y el posterior traslado del vehículo al corralón tres, dijo Sandoval Figón.Se informó que el aparato no fue manipulado por los ladrones, lo cual los exenta a ellos y a cualquiera que hubiera estado cerca del mismo, de los efectos de una posible exposición a la radiación.El director de Protección Civil, Efrén Matamoros, indicó que afortunadamente el aparato fue encontrado en las mismas condiciones en las que fue arrebatado a los trabajadores que hacen uso de él.El artefacto consiste en un densímetro nuclear, y al momento de su robo se encontraba al interior una caja metálica para herramientas montada en la parte posterior de una camioneta larga Nissan de color blanco, con la matrícula EC-95681, misma que fue arrebatada de su conductor en un ‘carjaking’.Este es utilizado por un laboratorio de una empresa particular para la realización de pruebas de composición de suelo; labor que el aparato efectúa con radiación.“Ni lo tocaron, fue encontrado en donde mismo estaba, afortunadamente decidieron no moverlo, quizá porque se dieron cuenta de la información que circuló a través de los medios de comunicación”, dijo Matamoros.Señaló que en manos de los empleados que lo utilizan y que están altamente capacitados para su manejo, este aparato no representa ningún riesgo para nadie.Pero si alguien que no sabe cómo funciona, intentaba desarmarlo o utilizarlo de manera inadecuada, el hecho hubiera tenido consecuencias graves.En base a esto, el funcionario indicó a la ciudadanía que en caso de que en alguna situación imprevista como ésta, alguien se topa con un artefacto que trabaje con radiación, lo primero que debe hacer es dar aviso a las autoridades.“Cuando alguien se encuentra con uno de estos artefactos o cualquier otro relacionado con radioactividad, el principal riesgo es para esa persona, por lo que es necesario que antes de intentar cualquier cosa, avise al 911, para poder detectar si hay niveles de radioactividad, y en ese caso, acordonar la zona”, declaró.Al momento de que las autoridades de protección civil actúen, determinarán los niveles de radiactividad a través de un Contador Geiger, para después delimitar la zona de riesgo y tomar las precauciones necesarias, explicó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.