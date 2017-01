Dejan dos cabezas y ejecutan a hombre

Casi de manera simultánea, dos cabezas humanas fueron abandonadas ayer alrededor de las 5 de la tarde dentro de hieleras en la colonia Nuevo Hipódromo, donde fue dejado un narcomensaje en una cartulina, mientras que en el fraccionamiento Misiones del Real ubicado en el suroriente de la ciudad, fue ejecutado un hombre cuando descendía de su camioneta y su acompañante resultó herido.Vecinos de las calles La Boquilla y Jiménez informaron a las autoridades que personas no identificadas descendieron de una camioneta pick up, dejaron las hieleras y huyeron rápidamente.Señalaron que al percatarse del contenido de las hieleras, decidieron llamar a la Policía, que acudió al cruce antes mencionado donde, además, hallaron un narcomensaje de amenaza.La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para localizar los cuerpos de las víctimas, sin embargo, hasta ayer no se reportaba su hallazgo.Cuando los agentes y peritos realizaban la labor del levantamiento de las extremidades, fue reportada la ejecución de un hombre cuando bajaba de una camioneta Explorer modelo 2000 color verde en el fraccionamiento Misiones del Real.En el ataque resultó herida una persona, que fue presentada a recibir atención médica a un hospital.El crimen se cometió poco antes de las 5:00 de la tarde, en el cruce de las calles San Leonardo y Emiliano Pacheco, de acuerdo a testigos.Residentes del lugar escucharon cerca de 12 balazos y luego el ruido de las llantas de un auto.Mencionaron que el hombre intentó correr al ver a su agresor, pero quedó sin vida a un lado del vehículo que presentaba impactos en los cristales.En el sitio fueron localizados al menos 10 cartuchos percutidos de un arma de fuego.La víctima tenía edad aproximada de 35 años, de acuerdo a información de policías preventivos.Los policías municipales tendieron un cerco para resguardar evidencia y además pusieron en marcha un operativo para localizar a los responsables, sin que hasta ayer se reportaran detenciones.En lo que va del año han sido encontradas cuatro cabezas humanas, ya que el pasado 15 de enero fue encontrada una extremidad cefálica en una banca en Zaragoza y hasta la fecha no ha sido localizado el resto del cuerpo, mientras que el 21 en San Isidro fue encontrado un cuerpo decapitado y la extremidad superior fue localizada sobre el cofre de una camioneta también junto con un narcomensaje.De acuerdo con un recuento de la FGE hasta ayer ascendían a 39 las víctimas de homicidio en este 2017.

