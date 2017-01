Alertan por robo de camioneta con material radioactivo

La Dirección de Protección Civil del Municipio emitió anoche una alerta por el robo de un densímetro nuclear, el cual es un aparato altamente peligroso por la radiación que emite, en especial si las personas que llegaran a manipularla desconocen el riesgo de su uso.“Este aparato en manos inexpertas representa un grave peligro para la ciudadanía, es importante que reporten al 911 si tienen conocimiento del paradero del equipo”, comentó el titular de la dependencia, Efrén Matamoros.Informó que el aparato se encuentra en el interior una caja metálica para herramientas montada en la parte posterior de una camioneta larga Nissan de color blanco, con la matrícula EC-95681.Dijo que el vehículo se le fue despojado ayer por la tarde al propietario mediante un ‘carjacking’ en el cruce del bulevar Óscar Flores y la calle Montes Apeninos, frente al yonke las Palmas.Explicó que este densímetro, es utilizado por un laboratorio de una empresa particular para la realización de pruebas de composición de suelo, y bajo ninguna condición debe ser manipulado para evitar la exposición radioactiva.“Los empleados del laboratorio sacan la compactación de los suelos ya sea construcción y de calles y para ello utilizan el densímetro que trabaja a base de radiación, por eso es peligroso de que la gente lo use, sin saber qué es lo que tiene en sus manos”, expresó.Dijo que solamente quienes lo manipulan saben cómo utilizarlo y qué cantidad van a dar a la radiación.Mencionó que se proporcionó una fotografía de un densímetro similar al que fue robado y además de la camioneta la cual tampoco ha sido recuperada por las autoridades.En 1984 se dio el caso de radiación por Cobalto 60 después de que un empleado de un hospital privado vendió una máquina de rayos equis como fierro viejo al Yonque Fénix.Posteriormente, el material radioactivo ya fundido y mezclado con otro metal, fue distribuido de distintas formas a varias empresas.El incidente involucró a miles de personas expuestas a dosis bajas de radiación por períodos largos de tiempo.Además aun no se conoce a ciencia cierta la cantidad de decesos por cáncer, leucemias o tumores que se derivaron del caso.

