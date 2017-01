Caso genera aquí opiniones encontradas

La suspensión del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, ordenada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) dividió aquí las opiniones de abogados y sectores de la sociedad civil.Mientras unos consideran que el gobernador Javier Corral debería cesarlo mientras se llega a una resolución, otros sostienen que hay que valorar qué tipo de irregularidades señala la Federación y actuar en consecuencia.“En realidad, eso demuestra que la zorra nunca se ve su cola”, señaló el abogado Javier Cuéllar Moreno, decano de la Barra y Colegio de Abogados Benito Juárez.“El gobernador Corral mira la paja en ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Si es congruente, en realidad debería suspenderlo hasta que se aclare muy bien su situación”, agregó.Desde su punto de vista, el que el fiscal continúe en funciones no parece justo comparado con los señalamientos que Corral Jurado realizó de Jorge González Nicolás cuando fue designado como secretario de Seguridad Pública de Juárez.En contraste, José Luis Rodríguez Chávez, líder de la organización Ciudadanos Vigilantes, indicó que primero “hay que evaluar el tipo de señalamiento que le hicieron para decir si es una falta grave o no”.“Él se ampara porque dice que no procedía en la PGR la denuncia que ahí había llegado. Si es así, yo no le veo mucho problema, pero sí veo en otros bastantes graves que suceden y no se hace nada al respecto”, expresó.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), expuso a su vez que la postura de la organización que dirige es que hay que esperar una resolución, considerando el amparo al que recurrió el fiscal, para entonces evaluar.Sergio Conde Varela, representante de la organización civil Patria Nueva, dijo que en teoría, un señalamiento hecho en el ámbito federal al que pertenece la PGR no debería inhabilitarlo para ejercer un cargo en el Estado, pues el artículo 40 constitucional establece que cada entidad es libre y soberana.“Son libres y soberanos. Entonces, soberanamente se puede designar al fiscal y si éste tiene alguna cosa en la Federación, francamente no es un impedimento para que esté al frente”, dijo.

