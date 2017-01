Suma monóxido 59 víctimas

De noviembre a la fecha, 59 personas han sido víctimas del monóxido de carbono, entre ellas dos que fallecieron, informó Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio.El último caso se registró el domingo por la noche, cuando una mujer de 78 años pereció en su domicilio y su esposo de 88 fue presentado en código rojo en el área de Urgencias del Hospital General.Personal de la Cruz Roja que atendió la emergencia indicó que las víctimas son María Martínez Rodríguez y Patrocinio Contreras, quien de acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria II, fue dado de alta la madrugada de ayer.Protección Civil exhortó a la ciudadanía a nunca olvidar apagar los calentones y las calefacciones antes de irse a dormir.Matamoros Barraza pidió recordar que mientras esos aparatos estén en operación, una ventana debe permanecer abierta entre 10 y 15 centímetros con el fin de que el oxígeno de la habitación donde funcionan no se agote sino que, por el contrario, se renueve.“Hay gente que no cree en esto y cierra herméticamente estos lugares. Dicen que no sucede. En el día hay tránsito constante porque entran y salen y la atmósfera se compone nuevamente debido a este factor. Pero hay momentos en que no y suceden estas tragedias”, dijo el funcionario.Apenas en diciembre, la Secretaría de Salud informaba que Ciudad Juárez encabezaba las intoxicaciones por monóxido de carbono.Los municipios que siguen en la lista eran, en este orden, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Bocoyna.De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria, la temporada pasada cerró con 67 intoxicaciones.Las autoridades sanitarias han urgido a los ciudadanos a evitar calentar sus hogares con hogueras o la estufa y a estar pendientes de los signos de alarma, que son somnolencia, confusión mental, dolor de cabeza, náuseas o vómito. (Fernando Aguilar / El Diario)

