Acepta disculpa de bar gobernadora Rarámuri

Después de que sufriera un acto de discriminación en un bar de la localidad en noviembre del 2016, donde no se le permitió la entrada por su vestimenta, la Gobernadora Rarámuri Rosalinda Guadalajara ha aceptado las disculpas que le ofrecieron los propietarios y empleados del establecimiento, de acuerdo a la información de un comunicado.De acuerdo a Brenda Navarrete García, Directora de la asociación civil “Derechos Humanos Integrales en Acción”, señaló que las disculpas se otorgaron en un espacio de respeto mutuo, donde se dio reconocimiento al valor cultural de la comunidad rarámuri en nuestra ciudad y de manera personal, al papel que la Gobernadora ha desempeñado en beneficio de la misma.“Las disculpas fueron aceptadas al realizarse cara a cara, como lo había solicitado la Gobernadora. Asimismo, la Gobernadora manifestó a los propietarios de Kentucky Bar que son bienvenidos en la comunidad, la cual no guarda rencores, sino por el contrario busca el entendimiento y la paz”, señaló la derecho humanista a través de un comunicado de prensa.El pasado 1 de diciembre del 2016, representantes y empleados de Kentucky Bar –a través de un desplegado– pidieron una disculpa pública a la gobernadora rarámuri a quien se le prohibió la entrada al negocio el 26 de noviembre.Después de este hecho, la Profeco colocó la noche del sábado 26 de noviembre sellos de suspensión en el establecimiento debido a las quejas que recibieron por reservarse el derecho de admisión, lo cual en el caso de la gobernadora fue considerado como un acto de discriminación.La Red Mesa de Mujeres se solidarizó con Rosalinda Guadalajara quien fue discriminada, ya que “no podía entrar con huaraches” al bar de la avenida Juárez.“Queremos ofrecer a nombre de la familia que integramos Kentucky Bar, una disculpa pública a la Gobernadora Rarámuri Rosalinda Guadalajara y a toda aquella persona que se haya sentido agredida, por el reprobable trato del que fue objeto en días pasados y que no permitiremos ocurra nunca más con ninguno de nuestros clientes”, señalaron en el desplegado.

