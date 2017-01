Impuesto fronterizo ‘va en serio’, advierte Trump

El presidente Donald Trump dijo ayer a empresarios que impondrá un “muy importante” impuesto fronterizo a las compañías que trasladen empleos fuera de Estados Unidos y agregó que reducirá las normativas en un 75%, publicó ayer El Economista en el apartado Economíahoy.mx.El presidente elogió efusivamente a los líderes empresariales como “gente grandiosa”, aunque les notificó que las advertencias sobre la transferencia de la producción al extranjero que hizo durante su campaña “va en serio”.Trump inició su gestión con un desayuno de trabajo con ejecutivos empresariales en la Casa Blanca.La reunión, con un panel asesor sobre producción industrial encabezado por el presidente ejecutivo de Dow Chemical Co., Andrew Liveris, acogió en la Casa Blanca a algunos de los líderes corporativos más prominentes del país.“Si se van a otro país” y recortan empleos en Estados Unidos, “vamos a imponer un muy importante impuesto fronterizo” al producto, dijo a los ejecutivos.Entre los asistentes a la reunión estaba Mark Fields, presidente y máximo responsable ejecutivo de Ford Motor Co., que canceló planes de construir una planta de mil 600 mdd en México después que Trump criticó a la compañía durante la campaña por los planes que ésta tenía de mudar la producción de autos compactos de Estados Unidos a México.Ford anunció su plan de eliminar la planta mexicana horas después de que Trump publicó un tuit donde amenazaba con castigar a la compañía automotriz General Motors Co. por construir una fábrica en México, aunque en ese momento Ford dijo que su decisión no estaba relacionada con el hecho.Ningún ejecutivo de General Motors fue incluido en el desayuno de trabajo.

