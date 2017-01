Usa Corral flotilla aérea estatal en mitad de sus viajes

En la mitad de los viajes aéreos que el gobernador Javier Corral Jurado ha realizado desde que asumió el cargo en octubre del año pasado, ha utilizado las naves que son propiedad del Gobierno del Estado y el resto los ha hecho en vuelos comerciales, se dio a conocer ayer.El coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, informó que el mandatario estatal realizó de octubre a enero al menos 20 viajes aéreos, de los cuales 10 se hicieron en vuelos comerciales en los que se reportó un gasto de 71 mil 525.83 pesos.Los otros 10 vuelos se hicieron principalmente en un avión Turbo Commander, propiedad del Estado, en el que viajó a destinos como Oaxaca y Sinaloa, así como dos veces a la Ciudad de México y unas “cinco o seis” veces a Ciudad Juárez, dijo Pinedo Cornejo.“El que sé que se ha usado es el Turbo Commander, prácticamente todos los vuelos que ha hecho han sido en ése… es el avión que ha usado cuando no ha usado vuelo comercial”, detalló el vocero del Gobierno estatal.Explicó que en ese avión él mismo acompañó a Javier Corral a la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en Oaxaca, la que de acuerdo con datos oficiales se llevó a cabo en Bahías de Huatulco el 18 de noviembre del año pasado.También, agregó, el titular del Poder Ejecutivo viajó en la misma aeronave a la toma de protesta de Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa que asumió el cargo el 31 de diciembre de 2016.En la lista de los viajes realizados por Corral Jurado en vuelos comerciales, que ayer difundió Comunicación Social estatal después de que El Diario publicó que el Gobierno del Estado no respondió a la solicitud realizada sobre el tema a través del Sistema Infomex, se reportaron 10 viajes en vuelos comerciales, de los cuales la mitad corresponden a asuntos privados.Las comisiones que se reportaron en los viajes comerciales corresponden a eventos en los que participó el gobernador, como los realizados en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) en noviembre; y la presentación del Plan de Desarrollo en Ciudad Juárez.Asimismo, se informó de un viaje realizado del 19 al 20 de diciembre a la Ciudad de México para participar en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y otro del 8 al 10 de enero de este año a la reunión de la Conago.Otro viaje en aeronaves comerciales que el Gobierno estatal reportó en la lista publicada en un chat oficial que mantiene por WhatsApp es uno realizado por el gobernador el 20 de enero, cuando viajó de Chihuahua a Ciudad Juárez para participar en la reunión Fondo Frontera de la Secretaría de Economía.El gasto más alto que se hizo en pasajes con viajes redondos es el que el gobernador hizo del 19 al 20 de diciembre de Juárez a la Ciudad de México y de regreso a la ciudad de Chihuahua, por el que se pagaron 13 mil 350 pesos.La relación de viajes exhibe que la mayoría –ocho de ellos– se hicieron en la línea Aeroméxico, uno por Interjet y uno por TAR, éste último de Ciudad Juárez a Chihuahua.La información de los viajes realizados por el gobernador desde que inició su mandato el 4 de octubre del año pasado la solicitó El Diario a la Secretaría Particular del Gobernador a través del Sistema Infomex de Chihuahua, pero no se respondió en el plazo legal.El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) respondió que el sujeto obligado omitió dar respuesta a la solicitud en el tiempo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. (Gabriela Minjáres / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.