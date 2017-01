Huye de las maras para dar mejor futuro a hijos

A los 14 años, su hijo fue llamado por las maras, quienes le ofrecieron ayuda y protección a cambio de ser parte de su agrupación de delincuentes.A su hija de 10, la empezaban a ver con lujuria; su hijo de cuatro no distinguía entre el sonido de un petardo o el de un disparo. Entonces huyó de su casa en El Salvador y lamenta que la niñez en su país se encuentre en decadencia.Como profesor y director en una institución escolar, comenta que la delincuencia está infiltrada en todos los niveles educativos y cree que esto es el resultado de la poca atención gubernamental al no proveer de tratamiento psicológico a los hijos de los guerrilleros.Considera que sus autoridades no prestaron atención suficiente a los excombatientes que narraron a sus hijos los horrores de la guerra, quienes crecieron escuchando situaciones violentas y que al llegar la propuesta de los maras a El Salvador, muchos de ellos se incorporaron y la delincuencia floreció.Tan sólo en la institución la cual dirigía, tenía 12 alumnos que estaban siendo investigados por la fiscalía de El Salvador, cuatro de ellos por asesinato, cuatro por tráfico de armas y los otros cuatro por tráfico de drogas.Buscó cualquier pretexto para no viajar y quedarse en su lugar de origen, de tal forma que fue a preguntarle al jefe de la Policía de su localidad si había una esperanza, si valía la pena quedarse, si algún día la situación iba a terminar; éste le contestó que tendría que nacer una nueva generación y si acaso sería hasta dentro de 30 años.“A los niños tenemos que meterles otras cosas en la cabeza, un nuevo sistema de educación, con más valores quizás y para que eso pase tiene que transcurrir el tiempo”, dijo el policía.Como presidente del comité de vecinos de la colonia donde vivía se dio cuenta de que de las 70 familias que la comprendían, solamente de ocho a 13 no tenían nexos con ninguna mara.Menciona que a los niños se les enseñan las insignias, el respeto a las maras, el territorialismo, “mira, este es el barrio, esto es por lo que tienes que vivir y quien no lo respeta, tiene que morir”, dijo el migrante.Luego de viajar por varias semanas desde aquel país, ayer pidió asilo en uno de los puentes internacionales de esta frontera, en espera de un mejor futuro para sus hijos, uno donde no tengan que hacerse delincuentes, ni amantes de los mareros. (Alicia Fernández)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.