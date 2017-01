Mi familia paga por lo que yo hice: Papacho

A escasos 10 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, existe una propiedad de donde han sido extraídos al menos media docena de cuerpos en los últimos dos años.Los moradores de ejidos como Juárez y Reforma, municipio de Guadalupe, Chihuahua, afirman que es el mayor panteón clandestino al norte de Chihuahua y lo conocen como rancho “La Herradura”, situado entre los médanos del desierto.Las desapariciones, asesinatos y posterior inhumación clandestina de hombres y mujeres del Valle —ocurridas entre los años del 2008 al 2015— se las atribuyen principalmente al cártel de Sinaloa, operado por Gabino Salas Valenciano y su lugarteniente Mauricio Luna Aguilar, alias “Papacho”, según los pobladores.Ahora la FGE inició la búsqueda de cuerpos, según una investigación que tiene poco más de seis meses, según dijo el fiscal Jorge Arnaldo Nava López y la cual, afirma, no está relacionada con Luna Aguilar.Este hombre, sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de los hermanos Archuleta y su primo de apellido Gándara y acusado por el secuestro y muerte de Rogelio Ochoa Ávila, afirma en entrevista a El Diario que la “meganarcofosa” es de su enemigo Miguel Ángel Reyes Reyes, apodado “El Sapo”.El Diario (ED): ¿Usted enterró decenas de cuerpos en el rancho La Herradura?Mauricio Luna Aguilar (MLA): RíeED: Se habla de una fosa clandestina donde hay muchos cuerpos que no han sido localizados, más de cien cadáveres, ¿sabe usted de eso, usted los enterró?MLA: ¿Yo? Ese fue Miguel Ángel Reyes Reyes, alias “El Sapo”.ED: ¿Él los enterró?MLA: Sí. Él (Sapo) anda libre en el Valle y qué le han hecho, él sigue en el Valle y no le han hecho nada, lo protegen.ED: ¿Quién lo protege?MLA: A él lo protege “La Línea” y claro el gobierno, para qué se hacen. Los muertos de “La Herradura” me los echan a mí, pero ese rancho era de Rikín Escajeda, pero estaba a nombre de otra persona -no me acuerdo de quién- pero ahí el “Sapo” controlaba ese rancho.El archivo periodístico menciona que José Rodolfo Escajeda Escajeda, alias “Rikín”, fue detenido en septiembre del 2009 en Casas Grandes, Chihua-hua y según el Ejército Mexicano era lugarteniente y uno de los principales operadores de la organización Carrillo Fuentes en el Valle.ED: Por qué dice que hay protección de las autoridades hacia Miguel Ángel Reyes Reyes.MLA: Nomás le voy a decir esto. Fueron a matar a mi esposa, a mis gemelas de 4 años y mi hija de 13 años, ¿Quién cree que iban con “El Sapo” cuando quemaron mi casa? Iban los federales.“Papacho” asegura que fue Miguel Ángel quien lo “puso” ante la Policía Estatal Investigadora (PEU) que lo arrestó en febrero del 2015.Según la información oficial, en ese entonces el operativo fue encabezado por el entonces director de esa corporación Pablo Ernesto Rocha Acosta.La versión oficial refiere que al “Papacho” lo arrestaron con armamento, vehículos y seis supuestos integrantes de su banda, lo que él niega.MLA: A mí me echaron todas esas cosas, carros robados, granadas, cuernos de chivoMiguel Ángel Reyes Reyes me puso porque no pudo conmigo. ¿Usted cree que si traía eso me iban a agarrar? Eran dos trocas de estatales, yo me los hubiera comido vivos, no porque sea “Rambo”, no, pero yo sé lo que puedo hacer. A mí me agarraron solo.El detenido ahora acusa a la FGE de querer forzarlo para que confiese la ubicación de cuerpos inhumados en fosas clandestinas y afirma que de no hacerlo procederán contra sus hijos. Uno de ellos ya está detenido.MLA: Ahora porque no quiero aceptar y hacerles su trabajo amenazan con que a mi familia me la van a matar, me la van a encerrar.ED: Ya está su hijo aquí detenido.MLA: Maury está aquí injustamente, por lo que yo hice, que si no digo eso que usted me está preguntando, que si no acepto todo eso lo de las fosas con los 100 muertos, los ministeriales me han amenazado que van a meter a la cárcel a toda mi familia y aquí está mi hijo injustamente.Tras aclarar que tiene cinco esposas y varios hijos de diferentes edades y algunos de origen estadunidense, recuerda que a su hijo Mauricio Luna, detenido el año pasado, lo “levantó” solo porque no le dirigía la palabra.MLA: Ahora mi familia paga por lo que yo hice, cuando ellos son inocentes. Los ministeriales me han amenazado con matarlos, que los van a levantar y a encerrar si no hago su trabajo.Antes de dar por terminada la entrevista se toma un minuto para reflexionar y asegura que ante la falta de justicia de la autoridad investigadora a él no le quedó otro camino que la venganza.MLA: Yo acepto mis errores y sé que la venganza no es buena, aquí estoy ya pagando por lo que hice y a mi hermano, a mi cuñada y a mi sobrina no les devolví la vida…pero cualquiera haría lo mismo que yo.ED: ¿Si hace un recuento, a cuántas personas privó de la vida?MLA: Nada más a los que mataron a mi familia. Yo nunca maté a gente inocente.ED: ¿De qué está arrepentido?MLA: Mmh…la venganza no es buena.