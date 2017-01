Declaran culpable a maestro por abuso sexual de alumnas

El maestro José Alfredo del Río Carlos fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente de dos de sus alumnas de tercer grado de la primaria Carlos Monsiváis.El veredicto condenatorio fue emitido ayer por un Tribunal de Enjuiciamiento unitario, presidido por la juez Florina Coronado Burciaga.Río Carlos fue acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de tres niñas, pero la juez sólo encontró pruebas para responsabilizarlo de la agresión a dos infantes.Los hechos presuntamente ocurrieron en el plantel ubicado en el fraccionamiento Parajes de Oriente entre agosto del 2013 y junio del 2014, y de acuerdo a los datos proporcionados por la fiscal al Tribunal, personal del Sindicato trató de impedir que se ejerciera acción penal contra el docente.Las tres niñas –cuyas identidades quedaron bajo reserva judicial– comparecieron a rendir declaración en el juicio al igual que sus madres, una médico perito y una psicóloga. Las tres menores de edad señalaron al docente por abuso sexual.Ayer el abogado defensor José Alfredo del Río argumentó que muchos datos no coincidían y que la madre que puso sobre aviso al resto de los tutores tenía una animadversión contra su representado por un celular que se había extraviado y también estaba afectada por un delito cometido en contra de dos primas y que es ajeno a lo que se estaba juzgando.Además el defensor evidenció que una de las niñas ubica que el maestro la agredió cuando las clases se daban en una traila, es decir no en la temporalidad en que el Ministerio Público ubicó los hechos, al parecer por eso hubo una absolución, porque lo dicho por la niña no corresponde a las fechas citadas por la representación social.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.