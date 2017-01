Tras paro, hoy inician clases los bachilleres

Luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Staacobach), tomaron los siete planteles en la ciudad, la Secretaría de Educación y Deporte (SED) efectuó el pago del Bono Anual.Poco más de 17 mil estudiantes en la localidad comenzaban actividades escolares ayer pero debido a las acciones de docentes y administrativos, iniciaron hoy.Autoridades del Staacobach, expresaron que ayer se depositó lo correspondiente al Bono Anual, sin embargo faltan la prestación de superación de maestros, el apoyo de útiles escolares y de transporte, de no cubrirse los tres aspectos anteriores, se continuará con el paro mañana.Carlos Farfán, miembro del comité ejecutivo estatal del organismo, aseguro que aunque este adeudo, exigirán que se realice durante las siguientes horas.“Queremos que se haga la cobertura toda de los pagos pendientes, es una exigencia de los sindicalizados”, mencionó.Ayer en punto de las 7 de la mañana David Díaz, estudiante del sexto semestre en el plantel 6, dijo sentirse desconcertado al ver las puertas de la institución cerradas.“Nos mandaron mensajes de que habría clases pero ahorita llego y me dicen los profes que empezaremos mañana (hoy). Nos habían comentado que les debían algo, ojalá y les paguen rápido para no quedarnos más días sin escuela”, comentó el alumno.También acudieron algunas madres de familia, platicaron que vieron algunas noticias sobre el hecho prefirieron acercarse a conocer la problemática de voz de los académicos.“Al final de cuentas ellos (docentes y administrativos) son trabajadores y sus jefes deben de cumplir con sus sueldos y prestaciones. Confiamos en que los profesores sabrán cómo recuperar las clases perdidas”, expresó Itzel Mejía, madre de un estudiante.Por lo menos medio centenar de vehículos llegaron al plantel pero fueron recibidos con un: “Hoy no hay clases, estamos en paro por falta de pago”.Alrededor de las 8 de la mañana, Eduardo Limón Alonso, coordinador de Cobach Zona Norte, comentó que ya se tenían los 28 millones de pesos para cubrir el Bono Anual. Destacó que el pago de aproximadamente 2 mil 700 trabajadores y se vio reflejado ayer en las cuentas personales de cada empleado.“Reiteramos que parar clases no es el mejor camino para resolver los conflictos laborales, estamos consientes del adeudo del bono. Sin embargo, ya tenemos el dinero para saldar el adeudo”, dijo.Dicho bono está conformado por 2 mil 800 pesos más 16 días de sueldo íntegro que debió pagarse desde el 30 de noviembre, comentaron los inconformes.Cerca de la 1 de la tarde, integrantes del Staacobach ofrecieron una rueda de prensa en el exterior del plantel 6.Farfán, aseguró que la Secretaría de Educación y Deporte (SED) intervino en las negociaciones y ahora la mesa de diálogo es entre la dependencia y Staacobach. Hecho que lo consideraron benéfico para la causa.Hasta el cierre de esta edición el sindicato continuaba con la postura de paro escalonado, es decir con la suspensión de clases mañana por la falta del pago de las tres prestaciones pendientes.“Cuando nos reunimos con la coordinación de Cobach nos dijeron que no había recursos y solamente eso, no nos dijeron fechas de pago o qué harían para solventar el adeudo, ante esta postura optamos por el paro laboral”, expresó Farfán.Refirieron que antes de llegar a la decisión de tomar las instalaciones habían tenido cuatro reuniones con Cobach pero no tuvieron respuestas favorables.“Dicen que Staacobach se retiró de las mesas de trabajo pero no fue así, ellos nos dijeron que no pagarían y nosotros obedecimos a las exigencias de los sindicalizados”, indicó.Farfán afirmó que el Bono Anual se paga desde hace ya 20 años a los trabajadores con base y está estipulado en los acuerdos laborales de la institución.En la conferencia de prensa expusieron que buscarán la manera de reponer las clases que se perdieron ayer a causa del paro de labores.