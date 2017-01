Broma activa hasta a militares en UACJ

Cargando

Una amenaza de bomba obligó a suspender clases en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde los alumnos tuvieron que ser evacuados, informó Raúl Flores Simental, vocero de la Universidad.Una llamada anónima hecha al 911 alrededor de las 8 de la mañana advirtió de un artefacto explosivo en las instalaciones del campus, por lo que elementos castrenses, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y del Heroico Cuerpo de Bomberos resguardaron los edificios y realizaron un operativo de búsqueda.Con agentes caninos y el detector de explosivos, los militares recorrieron los salones, áreas de esparcimiento, edificios administrativos y los estacionamientos para llegar a la conclusión de que se trataba de una broma.Flores Simental dio a conocer que durante la inspección se les pidió a los universitarios aguardar en el exterior de las aulas y se evitó el ingreso de más estudiantes al instituto.Alrededor de las 9:15 los agentes determinaron que era seguro reanudar las actividades escolares.Algunos de los universitarios se mostraron molestos ya que se vieron interrumpidas diversas actividades, además de que muchos fueron regresados a sus hogares y en menos de una hora les notificaron que las clases se habían reanudado.“No me parece justo que estén jugando así, yo fui y el guardia me regresó, me dijo que iba a tardar porque iban a revisar edificio por edificio, dijeron que a las 11 y ahorita, que ya”, se leyó una de las publicaciones del Facebook oficial de la UACJ.Efrén Matamoros, de Protección Civil, destacó que es el primer conato de bomba que se registra este año.Sin embargo es la segunda amenaza que recibe la Universidad en menos de una semana. La primera fue de un ataque armado en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB): Un usuario a través de Facebook refirió que llevaría a cabo una réplica del atentado en Monterrey, cuando un menor disparó contra su maestra, cuatro compañeros de clase y luego se quitó la vida.El funcionario informó que durante el 2016 contabilizaron seis amenazas de bomba, en su mayoría en escuelas de diversos niveles.Además hizo un llamado a no realizar bromas de este tipo que llevan a movilizar unidades que posiblemente pueden apoyar en hechos reales.Los archivos periodísticos refieren que el ultimo conato del año pasado fue el pasado 30 de octubre, cuando se suspendió por unos minutos la “Expo Auto Juárez” por una amenaza de bomba en las instalaciones del Centro de Convenciones Cuatro Siglos, que resultó ser falsa. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

