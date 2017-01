Vinculan a ministeriales por fuga de detenido

Los dos agentes ministeriales que presuntamente permitieron la evasión de un detenido –Rafael C.G. y Eduardo C. O.–, ayer fueron vinculados a proceso penal en un caso que revela fallas administrativas y hasta manipulación de documentos en los procesos de encarcelación en los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.El agente Eduardo rindió declaración ante el juez de Control que dictó la vinculación, Félix Aurelio Guerra Salazar, para señalar que existe un acuerdo entre el Ministerio Público (MP), los agentes aprehensores y el Centro de Detención Provisional y Resguardo, mejor conocido como Separos, para colocar sellos que llevan una hora que corresponda con el tiempo de recepción de detenidos al MP aunque no sea real e implica retener ilegalmente a los detenidos.En este caso, el ahora sustraído, Víctor Manuel García Tarango, fue recibido por el MP a las 04:40 horas pero no podía ser ingresado al Sistema Justicia Net porque había una omisión en el parte informativo: la entrevista a la víctima, por lo que García estuvo retenido hasta las 11:30 horas cuando se terminó de corregir el documento.Y aunque en el área de Separos se colocó el sello de que se recibía al sospechoso a las 04:45 horas, en realidad eran entre 11:35 a 11:40 horas, afirmó Eduardo en su declaración al señalar que “esa práctica es muy común pues siempre llegan los agentes captores y les dicen que el sello debe traer una hora con cinco minutos de diferencia con la hora que trae el sello que pone el MP.“Para que no se venzan los términos (las 48 horas que marca la ley para la integración de la carpeta y la puesta a disposición a un Tribunal) de la detención”, dijo.El agente ministerial también refirió que el Sistema de Justicia Net arroja un número único de caso y hasta que se obtiene ese dato es posible ingresar a los detenidos a celdas. Además dijo que por una cuestión de derechos humanos no pueden esposar ni meter a celdas a los arrestados hasta tener ese número.En el video que los abogados defensores presentaron al Tribunal se observan que el 13 de enero cerca de las 11:50 horas el reo ahora sustraído, Víctor Manuel, se puso sin problema en la fila de personas que acudieron a visita y salió del área de Separos.Es decir, los visitantes y los detenidos se mezclan en un espacio del área de Separos.Además en el material también quedó registrado que el otro ministerial acusado de evasión, Rafael C.G., estaba dando de alta a otro detenido al momento que Víctor Manuel García se escapó del inmueble.

