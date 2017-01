Exigen al Estado transparentar uso de flotilla aérea

El Gobierno del Estado debe explicar cuál es la justificación para que la información sobre las bitácoras de vuelo siga reservada, tal como lo dispuso la anterior administración, señalaron líderes de organizaciones de la sociedad civil.El Diario solicitó a través de Infomex conocer los datos sobre los viajes que ha hecho el gobernador Javier Corral Jurado desde que inició su gestión y la respuesta fue que los datos eran confidenciales derivado del acuerdo del 22 de octubre de 2012, fecha en que estaba vigente el mandato de César Duarte Jáquez.Al considerar que no hay ninguna razón para mantener esa información en ese estado, Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), dijo que el mandatario estatal debe desclasificarla.“Está mal que esa información sea clasificada. No creo que haya una razón para justificarlo. El oscurantismo con que se movió Duarte durante su administración es conocido por todos.“El Gobierno del Estado dice que está sufriendo los desfalcos, pero no han sido perseguidos”, comentó.Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Nueva Patria, expuso que el hecho de que el gobierno de Corral Jurado se niegue a dar la información sobre los vuelos del mandatario estatal contradice la promesa de ser diferente del anterior.En la opinión del abogado, el Estado debe recordar que debe ser “completamente contrario” al de Duarte Jáquez, por lo que “lo menos que se necesita es una aclaración”.“Dijeron que iban a estar anunciando todo por los medios estatales, pero no hay nada de eso. Es una nube que no se sabe lo que está pasando. Se anuncia una cosa y luego resulta otra. Que se nos diga de los viajes y no porque tengamos mucho interés en eso, sino para saber si está cambiando el gobierno o es lo mismo”, dijo.La decisión de no responder a la solicitud de información hecha a través del Sistema Infomex de Chihuahua se contrapone con el discurso del Gobierno estatal, que afirma haber establecido nuevos paradigmas en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la impunidad.Del mismo modo, contrasta con la exhibición que, en un reportaje difundido por Televisa, hizo el Estado sobre las bitácoras de vuelo de cada aeronave de la flota aérea que entonces estaba a cargo de Duarte Jáquez.

